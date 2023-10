26. desember 2022 ble 61 år gamle Tone Løvåsen og datteren hennes, Elin Sofie Løvåsen (28), funnet døde i en leilighet i Kragerø.

Dødsfallene ble oppdaget etter at det hadde kommet en bekymringsmelding fra en person som ikke hadde klart å få kontakt med en av dem.

Ifølge en obduksjonsrapport døde begge kvinnene av lungebetennelse, men på ulike tidspunkt.

Elin Sofie Løvåsen (28) og Tone Løvåsen (61). Foto: Privat

Har funnet flere feil

Fem dager før de ble funnet døde, hadde kvinnene besøk av ambulansepersonell i boligen.

Tidligere i år ble det kjent at Statsforvalteren i Vestfold og Telemark hadde åpnet et tilsyn for å se nærmere på hva slags oppfølging kvinnene fikk.

Nå er konklusjonen klar.

Sykehuset Telemark ga uforsvarlig behandling til den avdøde moren, opplyser Statsforvalteren i en pressemelding.

Statsforvalteren mener at sykehuset blant annet har brutt kravet til forsvarlighet og journalføring.

– Burde vært lagt inn

I avgjørelsen heter det at sykehuset brøt kravet til forsvarlighet i spesialisthelsetjenesteloven da den 61 år gamle kvinnen ikke ble lagt inn.

Statsforvalteren har også funnet mangelfulle retningslinjer for vurdering av lege og mangler ved journalføringen.

Dårlig kommunikasjon bidro til at en kommunal leges beslutning om innleggelse ikke ble fulgt, slår Statsforvalteren fast.

– Pasienten hadde symptomer som tilsa at hun skulle blitt innlagt samme dag, og helseforetaket sørget ikke selv for videre oppfølging av pasienten, sier fylkeslege Sigmund Skei.

Sigmund Skei er fylkeslege i Vestfold og Telemark. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Sykehuset beklager

Frank Hvaal, som er sjef ved akutt- og beredskapsklinikken ved Sykehuset Telemark, sier saken er svært beklagelig.

– Dette er en type hendelse vi heldigvis har sjelden, men som treffer hardt og gjør vondt. Det sies at vi ikke yter den tjenesten vi skal. Det tar vi på det største alvor.

Sykehuset skriver på sine nettsider at deres egne undersøkelser av hendelsen viser mye av det samme som Statsforvalteren har kommet frem til.

Sykehuset Telemark tar kritikken til etterretning, sier klinikksjef Frank Olav Hvaal. Foto: Martin Heggholmen / NRK

Hvaal sier at tekniske løsninger og rutiner som fungerte for dårlig bidro til at pasienten fikk for dårlig behandling.

Sykehuset mener at det har vært svikt i kommunikasjonen med kommunen og ambulansetjenesten, og at systemet for innhenting av nye vurderinger ikke fungerte godt nok.

– Vi jobber med mange tiltakspunkter for å skape forbedring, sier Hvaal.

Har iverksatt tiltak

Sykehuset har analysert hendelsen og iverksatt flere målrettede tiltak, står det i pressemeldingen fra Statsforvalteren.

Kort tid etter at dødsfallene ble kjent fikk ambulansetjenesten kritikk av Magnus, som er nevø og fetter til de avdøde kvinnene.

Han håper rapporten kan føre til at sykehuset forbedrer seg i fremtiden.

– De må ta ting alvorlig med en gang, ikke vente.