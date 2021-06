Tilbake til korona-tomt feriehus: – Alt av verdifull elektronikk er borte

I løpet av den siste uken lettet de første Spania-flyene fra Torp i Sandefjord. Mange grep anledningen til å komme seg til feriehus og leiligheter som har stått tomme lenge.

En av dem er Bård Austbø fra Karmøy. Men ferieleiligheten utenfor Alicante er tommere nå enn da han forlot den sist.

ENDELIG: Bård Austbø er glad for å være i Spania igjen, selv om innbruddet er tungt å oppleve. Foto: privat

PC, TV, smykker og bilnøkler er borte. Noen har også forsynt seg med konas klær.

– Det må ha vært motebevisste tyver. Det er nemlig bare de nyeste klærne som er tatt.

– Alt av verdifull elektronikk er borte.

Han og kona Kari har ikke vært i leiligheten siden februar 2020. Den gangen var planen å komme raskt tilbake, men koronapandemien stoppet dem.

I september fikk paret beskjed om innbruddet. De har fått vite av politiet at tyvene er tatt.

Men ingenting av det de har mistet er kommet tilbake.

MOTETYV: Bare kleshengerne lå igjen etter at tyvene hadde tatt de nyeste klærne. Foto: privat

Tilbake til flomskadet hus

Henning Hansen og kona møtes heller ikke av et hyggelig syn.

Etter 18 år var de endelig ferdige med å pusse opp den store eiendommen i Spania.

Så traff en flom huset i september 2019. Huset var under vann i ti dager.

Og like etter at de startet arbeidet med å rette opp i elendigheten ble de stoppet av koronapandemien.

Dermed har huset stått uten tilsyn i over et år. Endelig kan arbeidet med å redde huset fortsette.

– Nå river vi tak ute og inne, fjerner vinduer og dører, og prøver å få det i alle fall såpass at det blir tett for vær og vind igjen.

STORE FLOMSKADER: På to timer ble store deler av huset ødelagt av to meter vann. Foto: privat

I tillegg til skadene på selve huset ble blant annet to biler, kunst, klær og en TV ødelagt i flommen.

– Om et par år tror jeg huset er i slik stand at det går an å overnatte der, sier Hansen.

Selv om feriehusene har stått tomme lenge, er det også mange som fikk et hyggelig gjensyn.

Arne Wergeland som NRK møtte før flyet lettet, er en av dem.

På telefonen forteller han at boligen var helt i orden, og på flyplassen ble de møtt av en nyvasket bil.

– Skaff deg en hyttevenn

PÅ VEI: Arne Wergeland gledet seg til å reise til Spania igjen. Foto: NRK

If forsikrer mange ferieboliger i utlandet. Under pandemien har det vært færre meldinger om innbrudd og skader enn normalt.

Men nå har folk begynt å reise igjen. Kommunikasjonsjef Sigmund Clementz sier de merker det.

Han håper folk har lært at det kan være lurt å ha en "hyttevenn". Enten ferieboligen er i Norge, Sverige eller lengre borte.

– Noen som har en nøkkel og som kan si ifra hvis noe har skjedd, sier Clementz. Han oppfordrer folk til å bli kjent med en fastboende eller skaffe seg vaktmestertjeneste.

– Det kan bli stengte grenser igjen.