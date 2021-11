TikTok er blitt en trøst for pasientene på barneavdelingen

Det startet med en 17 år gammel jente som var alvorlig syk. Det var midt i en vanskelig tid for jenta. Sykdommen hadde blitt verre.

Sykepleier Stine Marie Oterholt Knutsen ved Sykehuset Telemark forteller at de bruker premiering til pasientene på barneavdelingen for å motivere dem. Det blir brukt blant annet is for å få barna til å bli med på medisinering og andre ting som må bli gjort.

Knutsen forsto at en is ikke ville fungere som premiering til 17-åringen.

– Jeg spurte henne hva som fenga ungdommen, og da svarte hun Snapchat og TikTok. Så da lagde jeg meg en bruker på TikTok, sier Knutsen.

De lager alt fra morsomme danser med kostymer, til videoer som trender på internett.

Knutsen forteller videre at dette ble en form for premiering til denne jenta for å få frem et smil, eller så mye som en latter.

– Var det en dag det ikke gikk så bra, så lagde vi en TikTok sammen, sier hun til NRK.

Da denne jenta døde, ba faren hennes sykehuset om å fortsette å lage videoer på TikTok. Etter dette ble profilen offentlig under navnet «Barneavdelingen».

– Gjør meg tryggere

Sonnev Tangen Moen er pasient på Sykehuset Telemark, og for henne har TikTok-profilen vært viktig.

Sonnev Tangen Moen er pasient på barneavdelingen. For henne er TikTok-profilen viktig. Foto: Stine Thon / NRK

– Den gjør meg tryggere fordi den holder meg opptatt mens jeg er her. De er veldig flinke til å få deg til å tenke på andre ting, og få deg til å smile, sier Moen.

For Moen har TikTok-profilen gitt henne trygghet og et nytt syn på sykepleierne.

Knutsen tror det er viktig at barna på avdelingen ser at sykepleierne kan dumme seg ut og ikke være så seriøse hele tiden.

– Vi kan betrygge barna med at vi er mennesker, og at vi er ufarlige vi også, sier hun.

Moen syns det er fint at hun kan se hva de gjør på sykehuset, og at hun vet litt hva som kommer.

– De viser litt av det de holder på med her og hvordan de gjør det, og da føler jeg meg litt tryggere på hva som kommer, forteller hun.

TikTok Ekspandér faktaboks Et sosialt medium der brukerne kan dele korte videoer med sang-miming, humor, dansing, eller de kan vise frem sine talenter.

Alle videoene som lages på TikTok, kan deles på andre sosiale medier.

Det går også an å publisere videoene privat, kun for venner og utvalgte følgere.

65 prosent av norske barn i alderen 9 til 18 år er på TikTok.

I brukervilkårene til TikTok står det at du må være 13 år eller eldre for å bruke appen. Dette er basert på personvernloven og 13-årsgrensen i sosiale medier. Kilder: Wikipedia, Barnevakten og Barn og medier-undersøkelsen 2020.

Flere på banen

TikTok-profilen har nå 12.000 følgere og én million visninger på den mest sette videoen.

På få dager gikk visningstallet på den mest sette videoen fra fem hundre tusen visninger til én million visninger. Foto: Skjermdump

Knutsen syns flere sykehus burde gjøre det samme.

Hun trekker frem flere fordeler. Blant annet hjelper TikTok henne med å kommunisere med yngre pasienter. Barna kan også delta selv, eller se på og bli underholdt av videoene de ansatte lager.

Noen er kritiske

De har også fått negative kommentarer i kommentarfeltet. Noen har vært kritiske til å bruke tid på en TikTok-profil.

Knutsen sier imidlertid at de gjør mye av forberedelsene hjemme og at dem som vil, øver i fritiden og i rolige perioder. De tar også som regel kun ett opptak for å bruke minst mulig tid.

Stine Marie Oterholt Knutsen finner rekvisitter hjemme og tar med til kollegaene. Foto: Stine Thon / NRK

– Vi kan bruke alt fra ti minutter til en time på å gi medisin til et barn. Vi bruker kanskje fem til ti minutter på å lage en TikTok-video som vil gjøre at flere av barna på avdelingen føler seg bedre.

Knutsen syns det er viktig å tenke på at disse videoene har en effekt, og ikke handler om å sløse bort tid.

– Hvis jeg kan dumme meg ut for å gjøre tilværelsen bedre for barna, så vil jeg uten tvil gjøre det hver eneste dag, avslutter hun.