– Det er ikke vanlig at vi får inn så mange seler, spesielt ungdyr, sier viltforvalter i Larvik kommune, Lasse Krogstad.

Selene ble funnet døde eller dødende i løpet av overgangen januar – februar, ved Helgeroa utenfor Larvik.

Flere måtte avlives

Kommunen dro ut og møtte flere seler som var sterkt avmagret og underernærte. Flere av dem ble avlivet i samråd med Mattilsynet.

– Vi vet ikke årsaken til at de har dødd, men selene hadde lungeorm og parasittinfeksjoner i lunge og hjertet, forteller Krogstad.

To av selene, av typen steinkobber, er sendt til obduksjon. Til sammen er ti seler døde.

Avviser lungepest

To ganger tidligere har det brutt ut svært dødelig pest blant sel i Oslofjorden, ifølge Veterinærinstituttet. Men obduksjonen viser at det ikke er snakk om pest denne gangen.

– Det var ingen tegn til selpest eller influensavirus, men funnene indikerte tung parasittbelastning som kan forklare sykdomstegnene.

– Det er ikke helt uvanlig at man får inn et par selunger i løpet av året som er avmagret eller syke, men det er litt mer uvanlig at flere blir funnet på samme sted, sier Turid Vikøren, veterinær hos Veterinærinstituttet.

Pusteproblemer

Hun sier de første meldingene gikk ut på at selene hostet mye og hadde pusteproblemer.

Foreløpig er det ikke meldt om nye funn av døde eller alvorlig syke seler, opplyser Kristin Torkveen hos Mattilsynet i Vestfold, til NRK.

Larvik kommune opplyser om at myndighetene blir varslet om det dukker opp syke dyr fremover.