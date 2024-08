Taxisjåføren irritert – berre han har aldersgrense

Saken oppsummert: • Taxisjåfør Jan Paulsen (75) måtte slutte å jobbe som taxisjåfør da han fylte 75 år, til tross for at han har en fersk helseattest.

• Reglene for drosje- og buss-sjåfører sier at de ikke kan frakte personer mot betaling etter at de har fylt 75 år.

• Paulsen har i stedet kjørt for frivillighetssentralen i Sandefjord, hvor han kan kjøre minibuss med inntil 9 passasjerer.

NHO Transport ba i 2021 om en revurdering av alderskravet for buss og taxi, men Helsedirektoratet og Vegdirektoratet mener risikoen for ulykker øker for personer over 75 år.

– Eg synest det er så urettferdig som det kan få blitt, seier Jan Paulsen.

Fram til mai i år kunne han jobbe som taxisjåfør. Ein jobb han likte veldig godt.

Da han fylte 75 år i mai søkte han om å få fortsette, men fekk blankt nei. Sjølv med ny helseattest og anbefalingsbrev frå politiet måtte han slutte.

Jan Paulsen elska jobben som taxisjåfør. Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Ulogisk grense

Grunnen er eigne reglar for drosje- og bussjåførar. Etter at dei har fylt 75 år kan dei ikkje lenger frakte personar mot betaling.

I mai og juni har Paulsen derfor køyrt for frivilligsentralen i Sandefjord. For det er lov. Der køyrer han minibuss med inntil 9 passasjerar.

– Eg finn dette ulogisk. Einaste forskjellen er at der får eg ikkje lønn. Men eit menneskeliv er eit menneskeliv, om eg køyrer for velferdssentralen eller denne taxien. Men det er det tydeleg at det har dei gløymt, seier Paulsen.

Taxiforbundet fortel at dette er ei sak dei ønskjer å sjå nærare på.

Ifølgje styreleiar Øystein Trevland i Taxiforbundet er det fleire som har teke kontakt med forbundet om denne 75-årsgrensa. Han seier at dette er noko dei ønskjer å ta opp med politikarane no etter ferien, for å høyre om det er mogleg å gjere noko med reglane.

Edvard Eriksen (til høgre) synest det er rart at han kan køyre vogntog mens Jan blir nekta å køyre taxi. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Skip – OK, Lastebil – OK, Taxi – Nei

Ein kjent av Jan Paulsen er Edvard Eriksen (77). Han har førarkort for lastebil og kan ta oppdrag når han vil.

– Eg synest det er litt rart at grensene for taxi er slik, seier Eriksen.

Kaptein Jon Waggestad (77) jobbar framleis på passasjerferjer. For han er det ikkje noka aldersgrense.

– Her er det helseattesten som er absolutt, fortel Waggestad.

Men Waggestad peikar på ein liten forskjell. Som kaptein på eit skip er han ikkje aleine. Det er alltid nokon andre om bord som kan trø til om noko skulle skje.

Kaptein Jon Waggestad (77) jobbar på fleire passasjerferjer i sommar. Her på ferja til Østre Bolærne i Oslofjorden. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Vil hindre alvorlege ulykker

Seinast i 2021 bad NHO Transport om ei revurdering av alderskravet for buss og taxi.

Samferdselsdepartementet fekk da ei fagleg vurdering frå Helsedirektoratet og Vegdirektoratet.

Helsedirektoratet skriv dei reknar med at risikoen for ulykker aukar for personar over 75 år.

Vegdirektoratet meiner at det å ta betalt for å køyre folk har noko å seie for kva risiko som kan aksepterast. Risikoen må vere låg når det er ein del av offentleg transport, der brukarane ikkje har noko val, meiner direktoratet.

Jan Paulsen og taxien han er så glad i å kjøre

– Meir involvert i ulykker

Risikoen aukar med alderen. Det fortel statssekretær Bent-Joacim Bentzen (Sp) i Samferdselsdepartementet.

Statssekretær Bent-Joacim Bentzen (Sp) følger faglege råd frå Helsedirektoratet og Vegdirektoratet. Råda tilseier at dei bør halde fram med eit alderskrav for buss- og taxisjåførar. Foto: Eirill DeLonge

– Tal frå Utrykkingspolitiet viser at 3 prosent av dei som ferdast i trafikken er over 75 år gamle. Desse er derimot involverte i 20 prosent av ulykkene som skjer, seier Bentzen.

På spørsmål om kvifor det ikkje da er aldersgrense for å føre vogntog og lastebilar, eller for å vere kaptein på skip, svarer departementet følgande:

– Køyresetel er nødvendig for å frakte passasjerar på norske vegar. Vi meiner det er forskjell på å transportere ting og passasjerar. Vi understrekar likevel at også lastebilsjåførar er underlagde strenge helsekrav.

Departementet avviser å endre reglane nå.

