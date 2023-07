På grunn av kronekursen er det akkurat nå deiligst å være dansk i Norge. Men køen for å komme seg på danskebåten i Larvik mandag er likevel lang.

– Jeg er ingen ekspert, men vi forhåndsbestilte i februar, så jeg er litt usikker hvordan kursen var da. Vi har pakket ned en del mat, forteller Katharina Frigård.

Hun og familien planlegger en ferie i campingvogn i både Danmark og Sverige.

De har tenkt at å ta med seg en del ting fra Norge er både billigere og mer praktisk, siden de skal kjøre mye rundt.

Da kan det bli litt å spare nå som en dansk krone tilsvarer 1,57 norske kroner.

– Vi er bevisste og gjør det beste ut av det, forteller Frigård.

SKYGGE: Hunden venter tålmodig under campingvognen før avreise til Danmark

Ikke redd for krona

Det er hun ikke alene om i bilkøen ved kaianlegget til danskebåten i Larvik.

– Det er ikke all verdens å gjøre med det. Vi skal ikke i parker og sånne ting, så vi kjenner kanskje ikke så veldig på det uansett, sier småbarnsfar Dag Stensholt.

– Har du vært inne på tanken å droppe ferien?

– Nei, vi skal møte familie, og oldemor må se hun lille, så vi drar uansett koste hva det koste vil. «Splash the cash», sier han med et smil om munnen.

– Vi skal på ferie og kose oss, så det er bare å lukke øyene og kose seg. Vi lar ikke valutakursen ødelegge ferien, sier Ole Johan Skogheim.

Dyrere matvarer for nordmenn i Danmark

En stikkprøve NRK har gjort av et knippe dagligvarer, viser at prisene i Danmark og Norge har blitt mer like. Det er likevel fortsatt billigst i Danmark.

Dette kan handleturen koste i Danmark Ekspander/minimer faktaboks 10 stk egg: 27,95 DKK (43,88 kr) 1 liter lettmelk: 11,25 DKK (17,66 kr) 1 pose kaffe, 400 g (Rema 1000): 23,95 DKK (37,60 kr) 1 brød, fullkorn sandwich 500 g (Rema 1000): 9,70 kr (15,23 kr) 1 pose frosne rundstykker 10 stk, 600 g: 16,95 DKK (26,6 kr) 1 pakke kjøttdeig 400 g: 44,95 DKK (70,57 kr) 1 pakke skivet gulost 400 g: 31,95 DKK (50,16 kr) 1 pakke toalettpapir, 6 ruller: 15,0 DKK (23,55 kr) 1 boks Tuborg 0,33 l: 5,75 DKK (9 kr) 1 pakke ris kokepose, 500 g: 7,95 DKK (12,48 kr) 1 pakke spaghetti, 1 kg: 10,75 DKK (16,87 kr) Til sammen: 323,6 norske kroner (Hentet fra nettsidene Rema 1000, Danmark)

Dette kan varene koste i Norge Ekspander/minimer faktaboks 12 egg: 42,90 kr 1 liter ekstra lettmelk: 18,10 kr 1 pose kaffe, 250 g (Rema 1000): 36,60 kr 1 brød, sandwich grov 740 g (Mesterbakeren): 42,90 kr 1 pose frosne rundstykker 8 stk 560 g: 37,20 kr 1 pakke kjøttdeig 400 g: 72,50 kr 1 pakke skivet gulost, 2x200 g: 52,90 kr 1 pakke toalettpapir, 6 ruller: 46,10 kr 1 boks Tuborg 0,33 l: 21,67 kr 1 pakke ris kokepose, 8x125 g, Jasminris: 21 kr 1 pakke spaghetti, 1 kg: 28,90 kr Til sammen 420,77 kroner (Hentet fra nettsidene til Oda)

Flere er mer bevisste

Regionbanksjef i Telemark Sparebank1 Sørøst-Norge, Linda Velta, tror flere enn før vil pakke med seg mat på ferie for å spare penger.

– Jeg tror kronekursen har gjort oss mye mer bevisste, og mange tenker nok to ganger før de bestiller en tur, sier banksjef Linda Velta i Sparebank1 Sørøst-Norge. Foto: SpareBank1

– Det er vi vant til at turistene til Norge gjør, og kanskje vi har litt å lære. Jeg tror flere stiller mer forberedt til ferien enn noen gang, sier hun.

Velta viser til at matvarene også har steget i Danmark det siste året, selv om det er mindre enn i Norge.

På grunn av lav kronekurs må nordmenn i Danmark likevel betale 27,8 prosent mer enn i fjor, ifølge en utregning Agri analyse har gjort for Nettavisen,

Banksjefen mener mange er bevisste på at det har blitt mye dyrere å feriere i Danmark i sommer.

– Når kronekursen er lav, betaler vi ganske mye mer per kaffekopp eller bolle som vi kjøper ute på kafé. Drar du på ferie med familien, og fire-fem skal ut og spise, gjør det et veldig innhogg i budsjettet, sier hun.

Hennes råd er å ha et feriebudsjett før man reiser.

– Det er smart å vite konkret hvor mye du vil bruke på ferien i år. Kos deg på ferie, men hold deg til planen, anbefaler hun.

KØ: Mandag var det fullt på terminalen til Color Line i Larvik. Båten skal til Hirtshals. Foto: Stian Wåsjø Simonsen

– L itt senere bestillinger

Color Line står for fergetrafikken i Larvik. Der har de omtrent samme mengde bestillinger som på samme tid i fjor. Likevel tror de ikke kronekursen avskrekker.

– Danmark er et favorittland for nordmenn fortsatt, mener Nina Moland Andersen, Salgs- og markedssjef i Color Line.