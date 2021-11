– Det er selvfølgelig veldig hyggelig. Vi har fått hilsener, kondolanser og blomster fra alle i flymiljøet, både flyselskap, flyklubber og andre flyskoler.

Det forteller grunnlegger av Pilot Flight Academy, Frode Granlund til NRK.

Tirsdag omkom tre personer etter at et fly fra pilotskolen styrtet utenfor Larvik.

Grunnlegger av Pilot Flight Academy takker for all støtten de har fått de siste dagene. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Sterkt preget

Det var Tønsbergs Blad som først omtalte hjertet som var tegnet over Torp.

Til Tønsbergs Blad sier piloten, som ønsker å være anonym, at alle er sterkt preget av det som har skjedd.

– For oss var det viktig å komme opp i lufta igjen og ikke bare sitte å gruble. Da fant vi ut at vi ville gjøre den første flyturen etter ulykken ekstra meningsfull, og tegne et hjerte som en hilsen til de berørte, forteller piloten til avisa.

Granlund forteller om en enorm støtte fra et samlet flymiljø.

– Flymiljøet i Norge er ikke så stort, og mange kjenner hverandre. Om man ikke kjenner hverandre, føler man likevel at man er en del av miljøet, så vi setter selvfølgelig veldig stor pris på det.

Onsdag ble det flagget på halv stang ved skolen. Tre flagg for å minnes de omkomne. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Granlund sier at de som jobber og driver med flyging er veldig opptatt av det de driver med, og når det da skjer ulykker i bransjen føler man at det blir veldig nært.

– Kjenner du på at miljøet står sammen etter et slik hendelse?

– Ja, virkelig. Det må jeg si gjennom de siste dagene med kondolanser, blomster og alle som har kommet innom fra Sandefjord Lufthavn, konkurrerende flyskoler og flyklubber. Det gjør sterke og gode inntrykk.

Ansatte ved Sandefjord Lufthavn har vist sin støtte til pilotskolen. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Flyr igjen

Torsdag startet skolen så smått opp med undervisning igjen. Både torsdag og fredag har flere av studentene vært på vingene igjen.

– Jeg snakket med mange av studentene i går, og føler det godt å komme i gang med litt rutine igjen, sier Granlund.

Han legger til at det er helt frivillig å fly nå, og at han forstår godt at noen trenger litt mer tid før de vil opp i lufta igjen.

Om dagene etter ulykken sier Granlund at de har kjent på en fellesskapsfølelse.

– For min del, og jeg tror for alle studenter og alle ansatte, så har det vært en veldig god ting at vi har hatt mulighet til å være mye sammen.