Lik lønn for likt arbeid burde kanskje vært en selvfølge i 2023, tenker du?

Det er det ikke.

Porsgrunn og Tromsø er ifølge Norsk Sykepleierforbund blant de første kommunene i landet som har fått det til.

Avdelingsledere på sykehjem og i hjemmetjenester får nå lik lønn som avdelingsledere på samme nivå ellers i kommunen.

Sykepleien.no omtalte saken først.

Fornøyd med lønnshopp

Monica Hem er en av de rundt 40 avdelingslederne i helsesektoren som får et lønnshopp.

Hun er tidligere tillitsvalgt og har vært med på å kjempe kampen for likelønn.

– Jeg er veldig fornøyd med at arbeidsgiver verdsetter ledere på sykehjem og hjemmetjeneste like høyt som i resten av kommunen.

Siri Sørli, hovedtillitsvalgt for NSF i Porsgrunn og avdelingsleder Monica Hem. Foto: Siri Sørli

– Det var så ille

For 14 år siden oppdaget Siri Sørli at lønna til ledere i helsesektoren ikke stod i stil med andre ledere på samme nivå i kommunen. Sørli er hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Porsgrunn.

En kvinnelig leder i helsesektoren, med ansvar for 150–200 ansatte, tjente dårligere enn en mannlig leder i kommunen, som drev leirskole med seks ansatte, forteller hun.

– Det var så ille. Jeg skjønte ikke hvorfor ikke noen hadde gjort noe med det før, sier hun.

Siri Sørli, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Porsgrunn. Foto: Privat

Sørli sier det har vært en hard jobb, spesielt med å endre holdninger. Forskjellene skyldes at det er et kvinnedominert yrke, mener hun.

– Det er ikke en bevisst forskjellsbehandling fra arbeidsgiver. Det er gamle tradisjoner, som en ikke har fått ryddet opp i, før nå. Det var på høy tid.

– Stolt og lettet

To år på rad har avdelingslederne fått en lønnsøkning på over 7 prosent for å dekke det store lønnsgapet.

– Det sier jo litt. Det er ganske store summer, sier Sørli.

Til sammenligning fikk frontfagene 5,2 prosent i år. Sørli er glad for det de nå har fått til.

– Det er jeg veldig stolt og lettet over. Men det er jo noe som burde vært en selvfølge, sier hun.

– Hvis du gjør en jobb av samme omfang, på samme ledernivå i kommunen, kanskje mer utfordrende enn mange andre med mange deltidsansatte og døgndrift, så burde man selvfølgelig ha rett lønn for det.

– Unikt

Sykepleierforbundet roser sine tillitsvalgte i Porsgrunn for det de har fått til. De er i et lite selskap.

– Dette er unikt. Dessverre, sier Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Lill Sverresdatter Larsen er forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF). Foto: SUNNIVA TONSBERG GASKI

Porsgrunn og Tromsø er blant de få som har klart å gi ledere lik lønn for likt arbeid, sier hun.

Hun roser de tillitsvalgte i Porsgrunn, som har orket å stå i stormen.

– Det er tøffe tak å stå i en sånn kamp over mange år.

– Det sier noe om manglende verdsetting og forståelse av ansvar og belastning innenfor vår sektor.

– Men hvis man har en høyere utdanning, burde man ikke få høyere lønn for det?

– Uansett om sykepleieren har tatt lederutdanning, økonomi eller jus i etterkant, som gir en høyere utdanning enn en del i mannsdominert sektor, har de likevel lavere betalt fordi de har sykepleier som grunnutdanning.

– Det er det som er helt riv ruskende galt.

– En seier

Porsgrunn kommune måtte trå litt til for å få det til, forklarer rådmann Rose-Marie Christiansen.

– Dette har vært et klart mål over flere år. Man har prøvd å ta i kraftig hvert eneste år, og først i år fikk vi det altså til. Det synes jeg er veldig bra.

HEIER PÅ LIK LØNN: Rose-Marie Christiansen er rådmann i Porsgrunn. Hun synes det skal være harmonisert lønn for likt arbeid. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Christiansen synes lønna bør svare til hva slags type oppgaver man har, ikke om det er et kvinnedominert eller mannsdominert yrke.

– I og med sykepleieryrket er et kvinnedominert yrke, så er det jo en seier for kvinnekampen også, sier hun.

– Burde ikke dette vært en selvfølge, lenge før 2023?

– Jo, det er jeg helt enig i.

Nå som Porsgrunn er i mål, tror rådmannen andre kommuner kjenner et press på å få til det samme.

Håper på smitteeffekt

Likestillingsombudet synes det er bra kommunen sørger for lik lønn for arbeid av lik verdi.

– Dette viser at kommunen verdsetter ledere i kvinnetypiske yrker og at det er mulig å gjøre noe konkret, sier seniorrådgiver Ann-Helen Rykkje Hopland.

Hun håper kommuner i resten av landet lar seg inspirere.

– Dette håper vi at kan få en smitteeffekt på andre kommuner.