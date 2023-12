- En mann i 40-årene er dømt til to år og fire måneder i fengsel for å ha lurt en kvinne og hennes datter til å tro at de var i fare fra 2010 til januar 2022.

- Mannen utga seg for å være en etterretningsekspert og organiserte falskt vakthold, noe som resulterte i at han fikk overført minst 1,8 millioner kroner fra moren, i tillegg til to biler.

- Mannen er også dømt til å betale en større sum til de to fornærmede, inkludert oppreisning på totalt 650.000 til mor og datter, erstatning for tap til moren på 1,8 millioner og menerstatning på 360.000 kroner til datteren.

- Mannen erkjente straffskyld på alle punkter under rettssaken og hans forsvarer tror ikke det blir aktuelt å anke dommen.

