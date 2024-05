Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks SV har brutt forhandlingene om nasjonal transportplan med regjeringspartiene.

Dette kan bety nytt håp for flere prosjekter rundt om i landet som regjeringen tidligere har skrotet.

SV mener regjeringspartiene har prioritert bygging av store motorveier framfor miljøvennlige løsninger som tog og buss.

Flere politikere har reagert sterkt på at prosjekter som Vestfoldbanen ikke var prioritert i NTP.

– Vi hadde håpet å bli enige om en transportplan som tar klima og natur på alvor, men det har rett og slett ikke gått, sier Mona Fagerås i en pressemelding.



– Vi hadde håpet å bli enige om en transportplan som tar klima og natur på alvor, men det har rett og slett ikke gått, sier Mona Fagerås i en pressemelding.

Mona Fagerås, transportpolitisk talsperson i SV. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Hun er transportpolitisk talsperson i SV.

Videre i pressemeldinga skriver hun at regjeringspartiene har villet prioritere bygging av gigantiske motorveier framfor miljøvennlige løsninger som tog og buss.

Nytt håp?

I regjeringens forslag til ny Nasjonal Transportplan for perioden 2025-2036, var det flere store prosjekter som regjeringen skrotet:

Skuffa over regjeringen

Mange politikere fra både Vestfold og Telemark reagerte sterkt etter at Vestfoldbanen ikke var prioritert i NTP.

Høyre, Venstre og Frp har bekreftet at de setter av penger til prosjektet Stokke-Sandefjord.

SVs Grete Wold har tidligere uttalt at de har prosjektet i Vestfold som én av sine øverste saker på blokka når de gikk inn i forhandlingene med regjeringspartiene om NTP.

Stortingsrepresentant Grete Wold (SV). Foto: Nils Skumsvoll / NRK

Fredag er Wold skuffa over at regjeringa ikke har villet komme de i møte.

– Det betyr at vi nå står i en situasjon hvor vi blir nødt til å søke andre flertall, for å få en grønn politikk.

– Kan dette bety nye løsninger for Vestfoldbanen?

– Det er viktig for oss i SV å få på plass gode, miljøvennlige løsninger. I det ligger Vestfoldbanen høyt prioritet. Da kan det synes som regjeringen ikke har vært villig til å møte oss på det. Da må vi søke andre flertall. Det åpner noen muligheter, ja.

God transportplan for hele landet

Det er for tidlig å si om SV vil gå i konkrete forhandlinger med Høyre og Frp, forteller Wold.

Høyre er en av partiene som har vært tydelig på at de hvert fall ønsker å prioritere Vestfoldbanen, men Wold sier at de må se helheten i dette.

– Det handler selvfølgelig om Vestfoldbanen, men det handler jo selvfølgelig om å få på plass en god transportplan for hele landet.

Erlend Larsen fra Høyre sier at det betyr at det de står for kan få flertall på Stortinget.

Stortingsrepresentant Erlend Larsen fra Høyre. Foto: Magnus Skatvedt Iversen

– Hvis vi går inn sammen om et kompromiss rundt jernbane, vil det ha en viktig betydning for utviklingen av jernbanen i Norge. Med dobbeltsporet mellom Stokke og Sandefjord, utviklingen av Ringeriksbanen og kanskje noen andre.

Det er flere prosjekter som ikke har kommet med i NTP som Høyre ønsker å løfte, forteller Larsen.

– Vi får snakke med SV og de andre partiene om de er interessert i å løfte de samme sakene.