Studenter utnytter hjemmeeksamener – rekordmange utestengt

– Jeg forstår at folk kan bli fristet til å jukse når det som oftest er digital eksamen, mener student Peder Wergeland, på universitetets avdeling i Horten.

Mange har muligens blitt fristet. For rekordmange studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge er i år utestengt for ett eller to semestre. Enten for juks på eksamen eller obligatoriske besvarelser.

Klagenemnda, som har hatt sakene, har utestengt 77 studenter i år mot 49 i hele fjor. Det er totalt 18 000 studenter ved skolen.

– Det er fryktelig trist og får alvorlige konsekvenser for studentene. For de fleste dreier det seg om et år ute og karantene fra å ta eksamener ved alle utdanningsstedene i Norge, sier juridisk rådgiver på universitetet, Catrine Schøne Brodwall.

Stort sett dreier jukset seg om studenter som har svart helt likt på oppgaver og gjort helt like feil, forteller hun. En plagiatkontroll avslører at studenter har skrevet av andres tekster eller seg selv uten å oppgi kilde.

Økningen i juks kan skyldes at det er lettere å jukse på hjemmeeksamen, som ble eksamensformen i år på grunn av koronaviruset, mener Brodwall.

IKKE SETT JUKS: Studentene Peder Wergeland og Mali Fjøse Foss er nøye på å ikke jukse på hjemmeeksamenene. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Tror mange misforstår

Leder for studentene, Karoline Lie, mener studentene har blitt mer overlatt til seg selv med undervisning på nett hjemme i koronakrisa.

Da kan det være vanskeligere for studenter å skille mellom krav til eksamen hjemme og en vanlig oppgave.

– Vi må ha en dialog om hva som er samarbeid og hva som er juks. Og hva som er referanse til en kilde, mener Lie.

– En sånn økning viser at det har vært ekstra vanskelig under korona, sier nestleder for studentene, Guri Nilsen.

Eget jukseutvalg

NRK meldte tidligere denne uka om 60 NTNU-studenter som mistenkes for juks på eksamen. Og studenter over hele landet har fortalt at det er mye mer utbredt å jukse på eksamen nå.

Universitetet i Bergen opplyser at 16 studenter er utestengt for juks i år, noe som er en liten økning fra i fjor.

Universitetet i Oslo har hatt 50 utestengelser. Det er omtrent like mange som i fjor.

Ved Universitetet i Sørøst-Norge skal et utvalg se på måter å få ned jukset.

– Det er nødvendig å jobbe forebyggende og informere studentene om hva som er lov og hva som ikke er lov på eksamen, sier Catrine Schøne Brodwall.