Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I over ett år har studentene i Norge fått litt undervisning i klasserommet, men mest har foregått på Zoom eller andre digitale plattformer.

Og denne uka la regjeringen fram sin plan for hvordan samfunnet skal åpnes opp igjen. Det skjer trinn for trinn, og allerede i første trinn vil kinosaler ha mulighet til å ha 100 besøkende.

Samtidig får ennå ikke studentene lov til å samle seg for undervisning, noe som får flere studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark til å reagere.

De har forelesninger i kinosalen i bygda, men den blir foreløpig kun brukt til filmer.

– Reglene er urettferdige og komiske. Vi kan sitte i kantina, på campus og på biblioteket, men i forelesningssalen slipper vi ikke inn før klokken blir 18.00 når de starter å vise kinofilmer.

Det sier student Trygve Lyshagen Tømmerås ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Han er også på andrekandidaten til Miljøpartiet de Grønne under årets stortingsvalg.

STOR BETYDNING: Sara Louise McElroy håper de snart kan møtes i forelesningssalen igjen. Foto: Martin Torstveit / NRK

Burde vært prioritert

Tømmerås er kritisk til at studentene, som han mener er den mest ensomme gruppen i samfunnet, ikke prioriteres mer enn de gjør.

– Forelesningene er selve ryggraden i universitetet og når vi blir isolerte foran datamaskinen, får mange studenter store problemer, sier Tømmerås.

Han presiserer at det er bra at barn og unge får flere muligheter.

– Hvis 100 personer kan sitter her og se på film, mener jeg også 30 studenter kan sitte her og ha forelesning. Jeg ser ikke at det er smittefaglig uforsvarlig. Vi må sette utdanning foran underholdning, sier han.

Medstudent Sara Louise McElroy mener det er kvalitetsforskjell på digital og vanlig forelesning.

– Det føles urettferdig at vi ikke blir prioritert, forteller hun.

Henrik Asheim vil ikke sette kultur opp mot utdanning når det kommer til koronarestriksjonene. Foto: Vidar Ruud / NTB

Ministeren forstår frustrasjonen

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) ber studentene være tålmodige litt lenger.

– Frivilligheten og kulturlivet har vært veldig opptatt av å ha noen flere på besøk. Men det å gå på en forelesning er noe man gjerne innkalles til og gjør flere ganger om dagen. Alt dette handler om å hindre for mye mobilitet.

– Dette er den type avveininger vi må gjøre, og jeg forstår at mange blir frustrerte. Men nå går det i hvert fall riktig vei, sier Asheim.

Han synes det er vanskelig og unødvendig og sette deler av samfunnet opp mot hverandre, som kultur og utdanning.

– Det som derimot er viktig er å holde smittetallene nede. Studentene har bare noen måneder igjen og vi må sørge for at flest mulig får mest mulig fysisk undervisning, får brukt campus og bibliotekene, og består til sommeren.