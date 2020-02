Strømmer til Spotify etter Jahn Teigens død

– Fra tirsdag til onsdag økte antall avspillinger i Teigens solokatalog fra 12.600 til 440.000.

Det opplyser Leif Ribe, sjef for Warner music Norge til NRK.

Låten «Optimist» har frem til nå vært den mest spilte låten med over fem millioner avspillinger.

Men fra tirsdag og frem til onsdag ettermiddag har «Det vakreste som fins» vært låten folk vil høre i strømmetjenesten.

Låten har nå til sammen nærmere 7 millioner avspillinger.

TOPP 5: Disse Teigen-sangene er mest populære torsdag formiddag.

«Det vakreste som fins» ble skrevet sammen med Rolf Løvland og Ove Borøchstei i 1988.

I NRK-programmet Landeplage i 2008 beskrev Teigen hva sangen handler om. På det tidspunktet var han soloartist igjen. Teigen hadde en datter på fire år og var skilt fra kona Anita Skorgan.

– Sangen handler om de to jeg er mest glad i, datteren min Sara og Anita Skorgan. Andre sanger handler mer om tidsepoker, men denne er konsentrert rundt; hvorfor blir man skilt, er det min feil, fortalte Teigen.

Jahn Teigen forteller om låten «Det vakreste som fins» i NRK-programmet Landeplage.

– Formidabelt

Jahn Teigens manager og venn, Trond Lie, blir fra seg av begeistring når NRK forteller han om strømmetallene.

– Det er helt formidabelt. Hva skal jeg si. Det vil nok bare bli mer og mer utover også, sier han.

Han kan også skjønne at «Det vakreste som fins» er den mest populære etter Teigens død.

– Jahn har skrevet mange fine låter og dette viser at mange mennesker har et forhold til han, at sangene kan relateres til livene deres. Det er en fantastisk låt og det er også min favoritt. Jeg kan forstå at den er mest populær, forteller Lie.

– Men for meg var det ekstra stort at Jahn rakk å gi ut sangen «Ikke som alle andre» i fjor, før han døde. Det var en fin oppsummering av hans liv og jeg håper også at man får øynene opp for dybden i hans andre sanger fremover.

Klokken 12 torsdag starter Klokkespillet i Tønsberg å spille sanger av Jahn Teigen. I dag spiller de Adieu og fram til begravelsen skal klokkespillet fremføre stadig flere Teigen-låter, opplyser Tønsberg kommune.