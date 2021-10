– Oi, har de klart å hacke Twitch? Det er jo litt krise.

Det var det første Sunniva Tangen Sætre tenkte da hun først fikk høre om hva som hadde skjedd. Hun er en av Norges største gaming-streamere.

Onsdag ble det kjent at Amazon-eide Twitch var hacket og store mengder data var lekket via nettstedet 4chan. Blant annet informasjon om hvor mye de største streamerne tjener.

Twitch er en plattform som fokuserer for det meste på direktestrømming av videospill og lignende.

STREAMER: Sunniva Tangen Sætre lever av å streame på Twitch. Foto: Privat

Ikke stressa

Flere streamere i Norge er også med i lekkasjen gjennom at deres utbetalingshistorikk er lekket. På listen finner vi Sunniva Tangen Sætre, Thomas Paste Kristensen, Emilie Helgesen og Jonas Navarsete.

Sistnevnte er også kjent som «averageJonas».

Han fikk beskjed fra manageren sin tidlig på morgenen om å sjekke datamaskinen, og var rask med å skifte både passord og å logge ut av alle enheter.

– Jeg ble ganske sjokkert, men vet at siden så mye informasjon ligger lagret i nettløsninger, at sånt kan skje.

Han er ikke stresset over at lønningene hans fra Twitch ble lekket på nett, og tror ikke at dette vil påvirke han noe særlig fremover.

SKIFTET PASSORD: Jonas Navarsete, også kjent som «averageJonas» skiftet alle passord da han fikk beskjed om at Twitch var hacket. Foto: privat

– At folk tjener mye penger på Twitch tror jeg de fleste vet allerede, men noen fikk kanskje øynene opp litt.

Heller ikke Sunniva Sætre er særlig stresset over lekkasjen.

– Etter at jeg fikk tenkt litt, så vet jeg at her i Norge kan de fleste finne ut av hvor mye folk tjener om de virkelig vil. Jeg er ikke stresset over dette, sier Sætre.

Onsdag kommenterte Markus Andersen saken til NRK. Han er ekspert på informasjonssikkerhet hos Webstep Consulting.

Ifølge han er motivet bak hackingen et ønske om å ødelegge ryktet til Twitch og potensielt plattformen.

Sætre mener at situasjonen kunne vært mye verre.

Lekkasjens innhold Ekspandér faktaboks Ifølge nettstedet gamer.no er dette innholdet i den store lekkasjen publisert på 4chan: Kode for hele twitch.tv-nettsiden, inkludert revisjonshistorikken helt tilbake til begynnelsen

Appklienter for mobiltelefoner, desktop og spillkonsoller

Forskjellige Twitch-rammeverk og interne AWS-tjenester som brukes av Twitch

Alle andre merkevarer som Twitch eier, inkludert IGDB og CurseForge

En uannonsert og ikke lansert konkurrent til Steam fra Amazon Game Studios som går under kodenavnet Vapor

Verktøy for Twitchs interne sikkerhetsavdeling

Informasjon om hvor mye individuelle streamere har fått utbetalt fra 2019 og til nå

Redd for personlig info

Da Sætre fikk beskjed om at Twitch var hacket, var hun først redd for at personlig informasjon var kommet på avveie.

– Jeg var bekymret for at personlige samtaler var lekket ut, eller passordet mitt. Jeg har fått veldig mange meldinger fra folk om at jeg burde bytte passord.

– Har du mistet tilliten til Twitch?

– Jeg vet at de jobber på spreng for å få fikset dette. Ting kan skje, uansett hvem det er. Jeg vil ikke gjøre en stor greie ut av det. Kanskje denne hendelsen gjør at de setter opp et enda bedre system for at det ikke skal skje igjen.