Større snøskred på Gaustatoppen

Politiet melder om at det går skispor inn i skredet, men hvor gamle sporene er og om det er noen personer som er tatt av skredet, er fortsatt usikkert.

Både redningshelikopter, luftambulanse, politihelikopter og lavinehunder er på vei til Gaustatoppen i Rjukan i Tinn kommune etter at det skal ha gått et større snøskred. Politiets innsatsleder er på stedet.

Det skal være betydelig skredfare i området, og det skal være stor fare for at det kan oppstå nye skred på stedet. Redningsressursene må ta hensyn til dette, melder politiet.

Luftambulanse er i søk på stedet, og det er ikke mottatt signaler fra skredsøker så langt.

Politiet har per nå vært i kontakt med tre personer som har vært i området der skredet var utløst. Disse er i god behold og ble ikke tatt av skredet.

Norske Redningshunder sender inn fire lavinehunder, redningshelikopter fra Rygge og luftambulanse fra Ål er på stedet. Politiet melder om at det er usikkert om det er trygt å gå i søk med hunder på grunn av skredfare.

Attraktivt turomåde

Operativ leder i Røde Kors Telemark, Stian Michelsen, sier at skredet er estimert å være rundt 100 meter bredt og er gått i et attraktivt tur- og skiområde.

– Det jeg har hørt av andre så er dette fortsatt et attraktivt område. Det er fortsatt mennesker som liker snø.

Nå sender Røde Kors inn rundt 35 mannskap fra Rjukan og Tinn, Hjartdal, Notodden, Seljord og Vinje.

– Det er fortsatt et uoversiktlig område, og vi må tenke på sikkerheten til mannskapet som skal gå på bakken der. Vi må sjekke ut bruddkanten på skredet for å være sikre for at det ikke skal gå nye skred i området.

Rolig stemning på turisthytte

Daglig leder på turisthytta på Gaustatoppen, Jorun Tveiten melder om at de ikke er berørte av skredet der de er.

– Vi har ikke sett eller hørt noe skred fra der vi er. Det er rolig stemning med mange folk og turister her på toppen.

Hun sier at hun har vært ute og kikket.

– Og traseen de fleste bruker på vei opp hit ser uskadd ut.

Ifølge snøskredvarslingen på varsom.no er det i dag moderat skredfare i Vest-Telemark, men økende fra og med i morgen av.