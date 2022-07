Ulykken har skjedd i Hemtunnelen på E-18, sørgående retning.

Vegtrafikksentralen har åpnet venstre felt, etter at de først stengte for all trafikk på stedet.

Nødetatene er på stedet.

Fire kjøretøyer og totalt ni personer er involvert.

En familie på fire blir kjørt til legevakt med ambulanse for sjekk.

Tunnelen er fortsatt stengt

– Vi venter på bilberger, og politiet etterforsker hendelsen, melder operasjonsleder i Sørøst politidistrikt.

En mann i femtiårene har fått førerkortet beslaglagt som følge av ulykken.

Anbefaler omkjøring

Det er mange som skal sørover fredag ettermiddag, og det er ventet store trafikale problemer som følge av ulykken.

Det var allerede mye trafikk i området da ulykken skjedde.

Trafikkoperatør i Statens Vegvesen, Andreas Larsen, anbefaler omkjøring om du skal sørover.

En familie på fire er kjørt til legevakt for sjekk etter ulykken. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

– Det spørs jo hvor man kommer fra og skal, men er man i området ville jeg valgt fv 35, Bispeveien, sier han.

Er du lenger bak i løypa, anbefaler han å ta av ved Grelland utenfor Holmestrand om man skal lenger enn Porsgrunn.

– Da kan man kjøre over Hof og Siljan, råder han.