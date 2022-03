UDI har bedt Stiftelsen Sana om å ta imot mellom 100 og 150 flyktninger.

Statsminister Jonas Gahr Støre besøker tirsdag mottaket på Herøya i Porsgrunn.

– Vi er her for å lytte og gi uttrykk for at vi skal ta godt vare på dem i Norge, sier Støre.

Han har ikke et anslag på hvor mange flyktninger som er ventet til landet.

– Det er besluttet å gi kollektiv beskyttelse til ukrainere i Norge. Nå blir det opp til lokalsamfunnet i kommunene å stille opp, sier Støre.

Kvinner, barn og eldre

Foreløpig har det kommet omkring 50 flyktninger til anlegget som har en kapasitet på 250.

Det er også to andre anlegg som kan bli tatt i bruk.

Flyktningene kommer fra flyktningmottaket i Råde, og skal innkvarteres på et hybelhotell.

Det er hovedsakelig kvinner, barn og noen eldre som er kommet til mottaket.

INNKVARTERING: Slik ser fasaden til hybelhotellet ut. Foto: Veronica Westhrin / NRK

1000 flyktninger

Norske myndigheter har registrert om lag 1000 flyktninger fra Ukraina i Norge.

Det opplyste justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) tirsdag formiddag.

Mandag var det ifølge FN registrert rundt 1,7 millioner mennesker som har flyktet fra Ukraina.

Porsgrunn kommune skal følge opp ukrainerne med blant annet helsetilbud og tolk i første omgang.

Vil hjelpe

Ordfører Robin Kåss i Porsgrunn fikk mandag omvisning på mottaket. Han sier til NRK at kommunen er glad for å hjelpe.

– Vi vil skaffe barnehageplass, skole, helsetiltak og fritidsaktiviteter. Det er også mange frivillige som engasjerer seg. Det er flott, sier Kåss.

Han sier kommunen har god erfaring med å innkvartere flyktninger.

– Nå får de akutt innkvartering her med ganske enkle forhold, men det er i hvert fall tak over hodet, sier ordføreren.