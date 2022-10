I Sørvest- og Vest-Norge lå fyllingsgraden under det som er normalen for denne tiden av året. For magasinene i Sørvest-Norge lå nivået på 59,12 prosent, opp 5,9 prosentpoeng fra uken før. I Vest-Norge lå nivået på 77,22 prosent, opp 4,9 prosentpoeng fra uken før.

I Midt- og Nord-Norge lå fyllingsgraden over det som er normalen for denne tiden av året. For magasinene i Midt-Norge lå nivået på 83,34 prosent, opp 2,3 prosentpoeng fra uken før. I Nord-Norge lå nivået på 87,93 prosent, opp 0,8 prosentpoeng fra uken før.

