Stor gasslekkasje på Herøya Industripark – måtte evakuere 3400 ansatte

Etter nesten tre timer fikk de ansatte beskjed om at situasjonen var under kontroll og de kunne forlate de gassikre rommene.

– De ansatte har fått beskjed om at de kan gå tilbake til arbeidet, bortsett fra de som jobber på et område som fortsatt er avsperret, sier representant Christian Valand for redningsstaben ved Hærøya Industripark.

3400 ansatte ble evakuert i 10-tiden på grunn av en gasslekkasje ved Yaras salpetersyrefabrikk.

Det skal være nitrosegass som har lekket ut.

Flere hundre ansatte befinner seg i kantina på industriparken. Sverre Gotaas er direktør ved Herøya Industripark. Det er stille på utsiden av lokalene i Herøya industripark. Ansatte evakueres Trafikken dirigeres forbi industriparken.

Måtte stenge industriområdet

De ansatte oppholdt seg i nesten tre timer i gassikre lokaler på området. Blant annet i kantina.

– Lekkasjen er såpass stor at vi har valgt å stenge hele industriområdet, sa direktør Sverre Gotaas til NRKs reporter på stedet da de ansatte ble evakuert.

Sverre Gotaas er direktør ved Herøya Industripark. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Gotaas forklarer at de gassikre rommene er laget slik at gass ikke skal trenge inn, blant annet med en spesiell type ventilasjon.

Røykdykkere på plass

Like etter klokka 11.00 opplyser operasjonsleder Tommy Eriksen i politiet, at det er kontroll på gasslekkasjen.

– Gassen i lufta blir fanget opp av følere.

Han sier at gassen beveger seg inne på fabrikkområdet, men at det ikke var fare for omgivelsene.

– Det er ingen fare for befolkningen på utsiden av fabrikkområdet, sier Eriksen.

Røykdykkere jobbet systematisk inne i aktuelt bygg, forklarer han.

Vet trolig årsaken

Yaras fabrikksjef Ole-Jacob Siljan sier at de har fått en indikasjon på hva som har skjedd.

– Vi har trolig mistet et styringssignal til prosessluft, som gjør at vi har fått en gasslekkasje i en av kompressorene inn i et av byggene våre. Derfor har vi valgt å trekke folk ut av bygget.

Ole-Jacob Siljan er fabrikksjef hos Yara. Foto: Roald Marker / NRK

Han legger til at vindforholdene også har vært avgjørende i dag.

– Siden det er vindstille vet vi ikke hvilken retning den tar, derfor slås det fabrikkalarm.

Ifølge Siljan skjer slike hendelser årlig, og sist var i 2023.