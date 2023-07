Stor bygningsbrann i Stokke: – Brannen er uoversiktlig

Brannvesenet jobber fortsatt iherdig med å få kontroll på flammenes vrede.

– Vi jobber med å opprettholde en brannsperre mellom to bygninger her. Brannen er uoversiktlig, sier Bernt Aamodt, innsatslederen fra politiet på stedet.

Bernt Aamodt, innsatsleder fra Sør-Øst politidistrikt. Foto: Linn Udnes / NRK

Politiet mener at de nå har oversikt over de fleste av beboerne i bygget som brenner.

– De vi ikke har oversikt over, har vi en god indikasjon på at ikke er hjemme, så vi er ikke så bekymret for det enda, sier innsatslederen.

Det er foreløpig bare gjennomført et grovsøk i bygget.

Politiet har gått ut med en etterlysning av beboere og ber dem ta kontakt.

Store styrker fra både politi, ambulanse og brannvesen er på stedet. Foto: Linn Udnes / NRK

I ferd med å rase

Nødetatene fikk melding om brannen i andre etasje i leilighetskomplekset i Stokke sentrum rundt klokken 14 søndag ettermiddag.

Det brenner fortsatt kraftig i bygget som ligger i hovedgata i Stokke sentrum. Deler av bygget skal være i ferd med å rase sammen.

Ifølge brannvesenet er det stor fare for spredning. Brannvarslere fra bygget er hørbart et godt stykke unna brannen. Det er også mye røyk og åpne flammer.

Brannvesenet bruker en lift og spyler vann ned på brannen, det ser også ut som de jobber oppå taket. Det høres også smell fra stedet, opplyser NRKs reporter på stedet.

Det brenner i et bygg som både inneholder næring og leiligheter i Stokke sentrum. Foto: PEDER GJERSØE

– Grusomt

Nabo Maria Hoffmann er bekymret fordi hun kjenner noen som bor i bygningen.

– Dette er grusomt. Jeg kjenner noen som bor i etasjen under. Jeg håper det går bra med dem, sier Hoffmann.

Maria Hoffmann, nabo til bygningen som brenner i Stokke. Foto: Linn Udnes / NRK

Hun ble varslet om brannen av venner og trodde ikke det var sant.

– Det brenner mye. Jeg tenker mest på de jeg kjenner som bor der. Håper ingen har kommet til skade, sier hun.

– God fyr i bygget

Bygningen inneholder både næring og leiligheter, opplyser vaktleder i 110-sentralen Marthin Haugen.

– Siste videoen vi fikk fra stedet viser at det er god fyr i bygget, i andre etasje. Vi har masse ressurser på plass der og flere på vei, sier Haugen.

Store styrker bidrar i innsatsen for å slukke brannen. Foto: PEDER GJERSOE

Det er et ganske stort bygg, så det blir en stor innsats, legger han til.

Brannvesenet har inntil videre stanset toget som går gjennom Stokke.

De som var til stede da det begynte å brenne er tatt ut av publikum, mens noen er evakuert av brannvesenet.

– Vi har ikke full oversikt over alle som er registrert der per nå, men vi fortsetter akkurat som om det skal være folk inne. Det skal være ganske mange leiligheter, sier Haugen.

Det er åpne flammer og mye røyk fra bygget.

– På den siste videoen ser vi at det kommer røyk fra alle deler av bygningen.