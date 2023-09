Saken oppsummert Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK Ekspander/minimer faktaboks • Flere bønder rapporterer om merkbart svinn, med mange kunder som ikke betaler. • Bøndene uttrykker skuffelse og frustrasjon over situasjonen, da det undergraver tillitsbasert handel. • Salget er basert på tillit, hvor kunden betaler med kontanter eller Vipps. • Selv små summer kan over tid utgjøre store tap for bøndene. • Noen vurderer å anmelde tyveriene. • Enkelte steder, som ved Berg fengsels selvbetjente utsalg, opplever de imidlertid minimalt med svinn. Norges Bondelag får primært positive tilbakemeldinger fra sine medlemmer som driver med selvbetjente utsalg, men synes det er synd om flere opplever det annerledes. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Honning, poteter, solsikker, kål eller blåbær. Mulighetene er mange langs veien på bygda over hele Norge.

Ofte er salget basert på tillit, ved at kunden forsyner seg med det hun eller han vil ha, og gjør opp for seg med klingende mynt eller på Vipps.

En hyggelig og kanskje litt særnorsk tradisjon turister og fastboende setter pris på.

Nå forteller imidlertid flere bønder at svinnet begynner å bli mer merkbart.

– I år har det vært utrolig mange som ikke betaler, sier Kjetil Jensen.

Han selger blant annet solsikker i Gjerpensdalen utenfor Skien.

Store summer over tid

Det kan kanskje høres bagatellmessig ut, når noen rasker med seg et par blomster til syv kroner stykket uten å gjøre opp for seg.

Men når antallet blir høyt, merkes det på lommeboka.

Kjetil Jensen selger gresskar, solsikker og mais. Han opplever rett som det er at folk forsyner seg av varene hans uten å gjøre opp for seg. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

– Vi ser at folk går herfra med store buketter, uten at det dukker opp noe på Vipps etterpå. Det er synd at folk stjeler for å spare en femtilapp.

Senest for en uke siden opplevde bonden at noen parkerte bilen et stykke unna på natten, og snek seg bort for å stjele blomster i ly av mørket.

– Jeg var tilfeldigvis oppe for å kaste søppel, og tok dem på fersken. Da stakk de av, forteller Jensen.

En av dem som handler hos bonden i Skien er Silje Hylland Eriksen.

Silje Hylland Eriksen har rent mel i posen, og gjør opp for seg på Vipps når hun handler fra gården i Gjerpensdalen. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Hun synes utviklingen er skuffende.

– Trist! Da fungerer det jo ikke å ha det på denne måten, og ender vel kanskje med at bøndene ikke kan ha selvplukk. Det er jo basert på tillit, sier hun.

– Det er en av flere ting som er fint med å bo i Norge. At man kan ha det sånn. Da er det viktig at vi fortsetter med det også.

Stjeler søtsaker

Litt lenger sør, ved Sannidal i Kragerø, opplever Trond Olsen det samme.

Han selger sommerhonning til 100 kroner glasset fra den vesle boden sin. Et produkt han bruker mange timer på å produsere.

Han merker stadig at noen har forsynt seg av søtsakene på glass, uten at det plinger fra Vipps på telefonen hans i etterkant.

Den lokale honningprodusenten har satt opp en egen plakat på boden for å «minne» folk om å betale.

– Det har ikke hjulpet noe særlig. De bryr seg ikke, sukker han.

For Olsen handler det like mye om prinsipper, som tapet i kroner og øre.

– De fleste er jo ærlige, men så er det de få som gir blaffen. Det er veldig irriterende. Det ødelegger en del av moroa.

Ingen av de to bøndene har anmeldt sakene så langt, men Kjetil Jensen ser ikke bort fra at det blir veien å gå.

– Det er jo tyveri.

Trond Olsen opplever stadig at folk stjeler honning fra utsalget hans uten å gjøre opp for seg. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Opplever at folk gjør opp for seg

Bodil Fjelltveit, andre nestleder i Norges Bondelag, erfarer at folk betaler for seg i selvbetjeningsboder.

Hun har likevel stor sympati for bøndene som har andre erfaringer.

– Det er ingen tvil om at det er både leit og utrolig dumt for bøndene som opplever dette, sier hun til NRK.

Bodil Fjelltveit, 2. nestleder i Norges Bondelag. Foto: Privat

– Det ligger masse jobb bak de produktene som er til salgs, og jeg vil jo tro at bønder har problemer med å fortsette om kunder ikke gjør opp for seg.

Lite svinn

Ett sted går imidlertid klar av den negative trenden. Ved Berg fengsels selvbetjente utsalg utenfor Tønsberg, skygger uærlige kunder banen.

Nils Oskar Nymoen Næss, gårdsbestyrer, har opplevd minimalt med svinn siden oppstarten for noen år tilbake.

Nils Oskar Nymoen Næss, gårdsbestyrer ved Berg fengsel i Vestfold. Foto: Privat

De har overvåkning på stedet, men han utelukker ikke at det også handler om stedets karakter.

– Det kan vel hende at det å stjele produkter som innsatte har produsert føles litt ekstra usselt.