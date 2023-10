Venner, kolleger og familie tar avskjed med Ackles i Brevik kirke i Telemark klokken 13.00 torsdag.

Ackles ble funnet død i sitt hjem i Nordre Follo 25. september etter et akutt hjerteinfarkt. Han ble bare 57 år gammel og etterlater seg to barn.

– Utrolig trist og sterkt, men jeg tror det kommer til å bli en veldig fin minnemarkering. Han var min tidligere nabo og jeg har møtt han mange ganger. Dette blir en sterk dag, sier Frp-politiker Bård Hoksrud til NRK, på vei inn i kirken.

– Hvordan vil du beskrive han som person?

– Han var alltid glad i folk og spurte hvordan andre hadde det. Jeg har bare fantastiske minner og det må man ta med seg på en så vanskelig dag, sier Hoksrud.

– Kjempeskummelt, det er veldig trist, men det kommer mye kjentfolk og familie, så det blir veldig fint også, sier musikervenn Paal Flaata, som skal spille i bisettelsen.

Stephen Ackles har siden tidlig på 90-tallet gitt ut en lang rekke album og ble nominert til Spellemannprisen tre ganger. Foto: Gitte Johannessen / NTB scanpix

På minnesiden til begravelsesbyrået har det strømmet inn varme ord om den allsidige musikeren:

«Takk for all musikk, glede og lyset du spredde. Du vil bli savnet. Minnene består»

«Farvel kjære Stephen! Savner den vakre stemmen din, den gode humoren, omsorgen du viser dine venner, engasjementet og kunnskapen om musikken! Evig glad i deg!»

«Takk for at du var der for meg i oppveksten, takk for omsorg, latter og nydelig musikk. Mange gode minner lever videre i hjertet mitt»

Spiller Ackles-låter

Bisettelsen blir fylt med følelsesladde sanger som «You'll never walk alone», sunget av Paal Flaata, men også Linda Kvam og Det Norske Sjømannskor skal bidra.

To låter Ackles selv var med på å lage, «For Once In My Life» og «An Evening Prayer», skal også spilles ifølge programmet.

Ackles var engasjert i musikk helt til det siste. Så sent som helgen før han døde stod han på scenen under en Elvis-weekend på Rjukan i Telemark.

Stephen Ackles var gjest hos Thomas Seltzer i Trygdekontoret 19. september 2012 da det handlet om ondskap. Og gjorde sin coverversjon av Harley Hatchers «Satan». Du trenger javascript for å se video. Stephen Ackles var gjest hos Thomas Seltzer i Trygdekontoret 19. september 2012 da det handlet om ondskap. Og gjorde sin coverversjon av Harley Hatchers «Satan».

Den norsk-amerikanske artisten og låtskriveren fra Brevik hadde et stort musikalsk register.

Han spilte country, gospel, og blues, men ble først kjent som en dyktig tolker av 1950-tallets rockeartister.

Siden tidlig på 90-tallet har han gitt ut en lang rekke album og ble nominert til Spellemannprisen tre ganger.