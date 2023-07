Tivoliet på torget, som har stått der siden 3. juli, ble stengt på dagen fredag. Politiet har startet etterforskning, melder Varden.

Det er et stort politioppbud i sentrum fredag ettermiddag, ifølge avisa.

Politistasjonssjef i Midt- og Vest-Telemark Sigrid Dahl sier til NRK at de har stengt ned tivoliet.

– Politiet har vært på tivoliet etter anmodning fra Statens jernbanetilsyn som har vært på tilsyn og de har stengt ned tivoliet. På bakgrunn av undersøkelsene på stedet har vi også startet etterforskning, sier Dahl.

Foto: Marie Belseth Sanden / NRK

Direktør i Statens jernbanetilsyn, Erik Ø. Reiersøl-Johnsen bekrefter til NRK at det er funnet sikkerhetsbrudd på alle innretningene. Tivoliet har fått en uke på å rette opp feilene.

Jernbanetilsynet har anmeldt tivoliet fordi de mener at sikkerhetsforskriften er brutt og at det derfor drives ulovlig.

– De blir politianmeldt for ulovlig drift, sier han.

Han vil ikke være detaljert på hva slags mangler det er snakk om, men sier at tivoliet har hatt lang tid på å rette opp bruddene.

– Hvor lang tid har tivoliet hatt på seg til å rette opp manglene?

– Det har gått noe tid. Vi snakker mer måneder enn uker, sier Reiersøl-Johnsen.

– Det betyr at mange barn har brukt disse attraksjonene mens Jernbanetilsynet har visst at det ikke var trygt?

– Det er riktig.

– Er det greit?

– Nei. Det er den som driver, altså Barnetivoliet, som har det hele og fulle ansvaret, sier han.

– Er det tekniske mangler eller bemanningsmessige?

– Det er teknisk fra vår side.

– Mistenker dere at noe er galt, eller er det bare dokumentasjonen på sikkerheten som mangler?

– Vi har ingen grunn til å tro at det er i orden.

Politiet har startet etterforskning av blant annet brudd på vedtak fra Statens jernbanetilsyn og Arbeidstilsyn.

NRK har gjentatte ganger prøvd å komme i kontakt med tivoliet uten å lykkes.

Tobarnsmor: – Ekkelt

Kjersti Hein skulle på tivoli med sønnen fredag, og ble overrasket da hun fikk vite at det var stengt ned.

– Det har jo vært åpent her hele uka, så de kunne kanskje ha stengt det litt før, sier Kjersti Hein som skulle vært på tivoliet i Bø fredag, men kom til stengte luker og attraksjoner. Foto: MARIE BELSETH SANDEN / NRK

Hun reagerer sterkt på at tivoliet har hatt mangler på alle attraksjonene i en uke.

– Det er min største frykt når det gjelder omreisende tivolier, sier hun.

– Det har jo vært åpent her hele uka, så de kunne kanskje ha gjort det litt før, sier Hein.

Solveig Berge fra Skien besøkte tivoliet for to dager siden.

Solveig Berge og familien besøkte tivoliet onsdag denne uka.

De to barna hennes, samt tantebarnet, tok en av karusellene.

– Nå vet vi ikke om det var noe galt med den vi tok, men det er jo litt ekkelt at det stenges ned. Eldstedatteren min ønsket å ta den største av karusellene på området, men den var stengt onsdag.

Berges familie har hytte i området. 32-åringen sier til NRK at de vurderte å reise tilbake til tivoliet fredag.

– Det er vi nå veldig glade for at vi ikke gjorde. Når jeg tenker over det i etterkant synes jeg ting var litt halvveis på området der.

Ordfører visste ingenting

Ordfører i Midt-Telemark, Siri Blichfeldt Dyrland, kjente ikke til at tivoliet ble stengt ned i dag.

– Jeg tenker at det er til bekymring, og jeg er glad for at det har vært tilsyn der for det skal være trygt for barn, sier ordfører Siri Blichfeldt Dyrland til NRK.

– Det høres veldig alvorlig ut og noe som er sikkerhetsmessig farlig for barn og unge, sier hun.

Ordfører i Midt-Telemark, Siri Blichfeldt Dyrland. Foto: Roald Marker / NRK

Anita Smedshammer skulle besøke med sønnen sin tivoliet fredag.

– Det er ganske skummelt, sier Anita Smedshammer om at det kan ha vært feil på attraksjonene i en uka. Foto: MARIE BELSETH SANDEN / NRK

– Jeg har spurt etter billetter, men de som jobbet i bodene, visste heller ikke, sier hun.

Hva tenker du om at det kan ha vært feil på attraksjonene i en uke?

– Det er ganske skummelt, synes hun.