Mannskaper har satt i gang søk etter den savnede kvinnen på Signalen i Stavern.

Folk oppfordres til å delta i søket.

– Det er spesielt fint hvis folk har med seg hunder for det er mye snø, forteller bistandsadvokat for kvinne – ns familie, Ellen Holager Andenæs.

Hjullaster fjerner snø som er sjekket av mannskaper. Foto: Håkon Lie / NRK Ifølge politiet er hovedfokuset fortsatt området rundt boligen. Foto: Håkon Lie / NRK Området rundt boligen er avsperret. Foto: Håkon Lie / NRK Frivillige på vei opp til Signalen i Stavern. Foto: Håkon Lie / NRK Frivillige søker på toppen av Signalen i Stavern. Foto: Håkon Lie / NRK

Familien deltar

Familien til den savnede kvinnen deltar selv i søket søndag formiddag.

Bistandsadvokat for kvinnens familie, Ellen Holager Andenæs. Foto: Berit Roald

– De har det forferdelig vanskelig, men de er ute og leter. De setter pris på samarbeidet med politiet, sier Holager Andenæs.

Lørdag gikk familien hardt ut mot politiet. De mente de hadde blitt møtt med en kald skulder da de ville bistå i søket.

Søndag fikk familien en beklagelse over håndteringen av saken fra politiet.

– Vår intensjon har aldri vært å utelukke de fra søket. De er velkomne til å søke. Det er den organiserte biten som vi har vært tilbakeholdne med å involvere de i, forteller innsatsleder, Bernt Aamodt, til NRK.

En krevende situasjon

Familien til avdøde bidrar også i letearbeidet i dag.

Advokat Sol Elden. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

De håper at alle som har mulighet til å bidra i letearbeidet i dag gjør det, skriver Advokat, Sol Elden, i en e-post til NRK.

– Begge parter har barn som bryr seg om hverandre og som ønsker svar.

Elden skriver at familien har god dialog og samarbeid med politiet, men opplever situasjonen som svært krevende.

– De finner det krevende at politiet fortløpende orienterer offentligheten om alternative hypoteser som fremkommer som et resultat av en bred og åpen etterforskning.

Startet lørdag

Søket startet lørdag. Søndag er mannskapene på plass igjen for å lete etter den savna kvinnen.

Innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt, Bernt Aamodt. Foto: Håkon Lie / NRK

Politiet har foreløpig svært lite spor å gå etter og hovedfokuset er fortsatt området rundt boligen, forteller Aamodt.

– Vi har selvfølgelig noen vitneobservasjoner og ting som gjør at vi har andre interessante områder, men det er ikke nok til å flytte mannskapene fra det sentrale åstedet.

Ifølge Aamodt er det ikke uaktuelt at søkeområdet kan bli utvidet i løpet av dagen.

– Det at vi nå søker i nærområdet er egentlig en tilbaketrekning. Vi gjør nå et finsøk for å utelukke at hun ikke ligger under snøen tett på boligen.

To hundeekvipasjer fra Norske Redningshunder deltar også i søket.

Det er lagt ned droneforbud mellom klokka 09 og 16 i Stavern for helgen.

Hjullaster fjerner snø fra gata ved leiligheten. Foto: Theo Aasland Valen / NRK Røde Kors fortsetter søket etter den savnede kvinnen i Stavern-området. Foto: Theo Aasland Valen / NRK Politiet sperret av området rundt leiligheten etter funn av gjenstand lørdag formiddag. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Funn av gjenstand

Lørdag rundt klokken 11.10 bekreftet innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt, Marius Dale, at det var funnet en gjenstand i forbindelse med et større søk rundt boligen.

Området ble avsperret med sperrebånd, all graving ble satt på pause og kriminalteknikere var på plass.

Politiet har foreløpig ikke gått ut med hva som ble funnet.

Det er foreløpig ukjent hva som ble funnet utenfor boligen lørdag formiddag. Foto: Theo Aasland Valen / NRK