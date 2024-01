Politiadvokat Ole Jacob Garder i Sør-Øst politidistrikt bekrefter overfor NRK at mannen som ble funnet død i Stavern utenfor Larvik 2. januar nå er frigitt til familien.

– Politiet er ferdige med sine undersøkelser, men jeg ønsker ikke å kommentere tidsbruken knyttet til frigivelsen eller hva disse undersøkelsene har gitt oss av eventuelle svar, skriver Garder i en e-post til NRK.

Han begrunner dette med at eventuelle svar vil være relevant for den videre etterforskningen.

Jobber med flere teorier

Allerede 4. januar mottok politiet den foreløpige obduksjonsrapporten.

Garder har imidlertid ikke villet kommentere innholdet i rapporten.

Politiadvokat Ole Jacob Garder vil ikke svare på når den avdøde frigis til familien. Foto: Håkon Lie / NRK

– Den har gitt oss viktig informasjon som er med i vurderingen om at mistankegrunnlaget mot den siktede kvinnen er svekket, sa Garder til NRK dagen etter at politiet mottok rapporten.

Politiadvokaten bekrefter nå overfor NRK at politiet fortsatt jobber parallelt med flere teorier.

– Vi har tidligere sagt at vi ikke mener det er sannsynlighetsovervekt for at den savnede kvinnen har tatt livet av den avdøde, sier Garder.

Han tilføyer at politiet ikke ønsker å vekte sannsynligheten av alternative teorier og at det fortsatt ikke er holdepunkter for at andre personer skal ha vært involvert.

Frigir ikke navn

Politiet vil fremdeles ikke frigi navnet på verken den avdøde mannen eller hans samboer, en kvinne i slutten av 40-årene som formelt er siktet for drap.

Politiet har søkt både over og under vann etter den savnede kvinnen i 40-årene Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Årsaken er at ved å identifisere den avdøde, mener politiet at de også bidrar til å identifisere en person som er siktet i en straffesak.

– Gitt et eventuelt annet hendelsesforløp, vil politiet da ha identifisert en mistenkt. Det er det ingen generell tradisjon for i Norge, sier Garder.

Sol Elden i Advokatfirmaet Elden er oppnevnt som bistandsadvokat for den avdødes familie.

Hun bekrefter at hun er kjent med NRKs opplysninger om frigivelsen.

Elden har imidlertid ingen kommentarer til hva de etterlatte tenker om at det tok nærmere to uker før politiet friga avdøde og familien kunne starte planlegging av begravelsen.

Sol Elden er bistandsadvokat for den avdøde mannens etterlatte. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Elden viser til at hun fortsatt er pålagt taushetsplikt av politiet om sakens dokumenter og derfor ikke kan orientere verken sine klienter eller media om detaljer hun er gjort kjent med.