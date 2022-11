For et år siden lå han hjemme på sofaen. Ladet energi og ventet på at kona og sønnen skulle komme hjem fra jobb og barnehage. Han var avhengig av rullestolen i det daglige.

I dag studerer han, har et sosialt liv, rullestolen brukes nesten ikke lenger og han klarer å leke med 3-åringen på gulvet.

– Det er alt takket være behandlingsreisa. Det kan jeg med hundre prosent sikkerhet si, sier Elias K. Waaler-Nupen.

Rundt en million mennesker i Norge har muskel, skjelett eller revmatisk sykdom, ifølge Norsk Revmatikerforbund. Waaler-Nupen er en av dem.

Han har Bekhterevs og fibromyalgi. Som følge av de sykdommene, har han også fatigue.

Alt det jobber mot hverandre, forteller han.

Bekhterevs, fibromyalgi og fatigue Ekspandér faktaboks Bekhterevs eller inflammatorisk ryggsykdom Rammer ledd i bekkenet, ryggen, kroppens store ledd og senefester.

Trening og fysisk aktivitet er viktig for å hindre stivhet og feilstilling.

De mest fremtredene trekkene er: betennelse i ledd i ryggen, asymmetrisk bettenelse i ett eller noen få ledd, og entesitt som innebærer betennelse på steder der leddbånd eler sener fester ti ben Fibromyalgi En sykdom hvor det sentrale symptomet er vedvarende smerter i muskulatur i store deler av kroppen. Fatigue En følelse av overveldende utmattelse som ikke blir bedre av søvn eller hvile. Kilde: nhi.no

Færre får muligheten til tilbudet

Har man disse sykdommene, psoriasis, senskader etter polio eller ALS, blant annet, kan man kan man søke behandlingsreise til utlandet.

Mari Øvergaard er generalsekretær i Psoriasis- og eksemforbundet. Foto: Tøri Gjendal / Psoriasis- og eksemforbundet

Dette er diagnoser hvor opphold i varmere strøk har dokumentert god effekt på sykdommen, forteller generalsekretær i Psoriasis- og eksemforbundet, Mari Øvergaard.

I fjor ble behandlingsreiser til utlandet kutta med 32 millioner kroner i statsbudsjettet.

Dette kuttet er opprettholdt i forslaget for neste år.

Det betyr at færre pasienter får tilgang til behandlingstilbudet. Pasientene har også vært uten denne muligheten gjennom store deler av corona-pandemien.

– Når man da velger å kutte tilbudet, er det mange som potensielt står helt uten et reelt behandlingstilbud. Det synes vi ikke er greit i Norge i dag, sier Øvergaard.

En betydelig forskjell

Før sommeren var Waaler-Nupen på sin første behandlingsreise til Tenerife. Det var oppfølgning med fysioterapeut og trening hver dag fra morgen til ettermiddag i fire uker.

Første dag testet han hvor lang tid han brukte på å reise seg opp av en stol ti ganger, uten å holde seg i stolen.

Det klarte han ikke.

Den siste dagen gikk han opp og ned ti ganger på 25 sekunder, uten hjelp av stolen.

MÅL: – Et av mine personlige mål var å klare å studere, forteller Elias Waaler-Nupen. Nå studerer han kunst og design på Universitetet i Sørøst-Norge. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Unngå i bli ufør

Muskel- og skjelettsykdommer koster samfunnet over 200 milliarder kroner i året, ifølge en rapport av konsulentselskapet Menon Economics fra 2019.

Bo Gleditsch, generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund, mener at å videreføre kuttene i behandlingsreiser til årets statsbudsjett, er kortsiktig og trangsynt.

– Man ser ikke at man faktisk ikke sparer i det hele tatt, men taper.

Bo Gleditsch er generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund. Foto: Thomas Qvale / Tinagent

Mennesker som trenger denne behandlingen, gjør det for å unngå sykemelding eller fullføre utdannelse.

Ved å fjerne muligheten for behandlingsreise, gjør at flere mennesker ikke klarer å stå i jobb, mener Gleditsch.

– Det kommer vi til å tape på som samfunn på sikt. Kortsiktig og trangsynt kutt, og det er kun kortsiktig vinning.

Prioritere hardt

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Bjørkholt, skriver i en e-post til NRK at de forstår godt at behandlingsreiser til utlandet er et viktig supplement.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Bjørkholt. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Derfor har de videreført pengene til behandlingsreiser i forslaget til statsbudsjettet.

– I det budsjettet har vi måttet prioritere hardt. Vi har blant annet valgt å gi mer til fastlegeordningen. Det har ikke vært rom for å øke pengebruken til behandlingsreiser til utlandet.

Fanget i eget hjem

Waaler-Nupen er ikke frisk, og kommer heller aldri til å bli det. Men han er blitt bedre.

– Det å gå fra at du føler deg nesten litt fengsla i eget hus, til å kunne være sosial, gå på skole, bli kjent med nye mennesker og føle at du gjør noe. Det er ganske stor forskjell, spesielt psykisk.