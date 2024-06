Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Runar Vassbotten eier en historisk Spitfire Mark 9 fra 1943 som har fått stor internasjonal oppmerksomhet.

Etter ni års gjenoppbygging i England, landet flyet i Norge i mai.

Vassbotten har allerede fått et tilbud fra en kjøper i England på 3,5 millioner pund (ca. 47 millioner norske kroner), men nekter å selge flyet.

Det er bygget over 20.000 Spitfire jagerfly siden andre verdenskrig, men i dag finnes det bare rundt 240 bevarte eksemplarer i verden, hvorav bare 70 er flyvedyktige.

Vassbotten ønsker å bruke flyet til å hedre glemte lufthelter, blant annet ved å gjennomføre æresflyvninger.

Flyet er sjeldent fordi det er bygd om til en toseter, slik at det kan ha med seg en passasjer. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



– Dette er verdens vakreste og mest berømte fly, sier den stolte eieren.

Runar Vassbotten viser fram sitt nyeste veteranfly, en Spitfire Mark 9 fra 1943.

Etter ni års gjenoppbygging i England, landet flyet på Notodden i mai.

– Dette er en nyhet som blir fulgt over hele verden. Det ser vi på responsen på sosiale medier. Et bilde fra hjemflyvningen nådde 120.000 personer på kort tid.

Realiserte drømmen

51-åringen er født og oppvokst i en flyfamilie på Notodden, og elsker fly og flyhistorie. Han har allerede to andre veteranfly. Men den nye Spitfiren overgår alt.

Da han solgte seg ut av en flyskole like før koronaen, hadde han endelig råd til å realisere drømmen om å eie sitt eget Spitfire jagerfly. Foto: Robert Hansen / NRK

Flyet ble funnet som et vrak i en skog i Frankrike i 2013. Vassbotten kjøpte delene for 4 millioner kroner. Siden har han lagt ut store summer på oppbyggingen.

Nøyaktig hva det har kostet, vil han ikke ut med.

– Men jeg har allerede fått et tilbud fra en kjøper i England på 3,5 millioner pund. Det tilsvarer cirka 47 millioner norske kroner. Men dette flyet er ikke til salgs.

«En fullblods rasehest»

Det har blitt bygget over 20.000 Spitfire jagerfly siden andre verdenskrig. Flyet spilte hovedrollen i «Battle of Britain».

I dag finnes det bevart rundt 240 eksemplarer i verden, og bare 70 av disse er flyvedyktige.

En norsk flyver ved en Spitfire under tjeneste i Nord-England. Foto: Ole Friele Backer

Flyet på Notodden er sjeldent, fordi det er bygd om til en toseter, slik at det kan ha med seg en passasjer.

Spitfire-flyene har en ekstrem motor i forhold til størrelsen på tre tonn: En 27 liters Rolls-Royce Merlin på hele 1720 hestekrefter.

– Dette er en fullblods rasehest, som er nervøs hele tiden. Den må gjetes i lufta. Man kan ikke slappe av ett sekund, sier Rolf Meum, som er en av verdens mest erfarne piloter på veterankrigsfly.

Hør lyden av den store motoren her. Du trenger javascript for å se video. Hør lyden av den store motoren her.

Han har over 1000 timer i forskjellige flytyper fra krigen, og 400 av disse er i Spitfire. Han lovpriser flyet som nå har kommet til Notodden.

– Et av de beste og fineste Spitfire-flyene jeg har flydd, så dette er stort for Norge, sier han.

Flyverhelt fra Kragerø

Vassbotten ønsker å bruke flyet til å hedre glemte lufthelter.

Mange unge nordmenn vervet seg som Spitfire-piloter under krigen. 4 av 5 kom aldri hjem igjen.

Rolf Tradin fra Kragerø ble skutt ned og drept under et tokt utenfor kysten av Frankrike i slutten av mai 1943. Under sin tjeneste i England fløy han også den Spitfiren som nå har kommet til Notodden.

Flyverhelten Rolf Tradin. Foto: Ukjent

– Da vi fikk høre historien til Tradin bestemte vi oss for å hedre innsatsen hans med en æresflyving over Kragerø. Flere av Tradins familiemedlemmer var til stede på bakken.

– 80 prosent av de norske flyverne som var på skvadroner i England, omkom under kamp for vår frihet.

Dette er en historie vi må videreføre til kommende generasjoner, sier Vassbotten.

– Og den beste måten å gjør dette på, er med et fly som er i aktiv bruk, mener han.