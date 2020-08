Spesiell studiestart: – Ensomheten kan øke nå

Ingenting er helt som det pleier. Avstand og smittevern preger studiestarten over hele landet.

Nettverk og vennskapsbånd må knyttes på nye måter. Mye av det sosiale foregår i små grupper eller digitalt. Det betyr at studentene må være mer offensive for å bli kjent med hverandre.

– Ta initiativ. Vær åpen, tilgjengelig og fleksibel. Ikke si nei til invitasjoner. Bruk sosiale medier for det det er verdt, råder Mari Langmyr, klinisk sosionom ved SiO.

Les alle rådene om hvordan du får nye studievenner i koronatiden nederst i saken!

Mari Langmyr, klinisk sosionom ved SiO Helse. Foto: SiO

Frykter mer ensomhet

Ved Universitetet i Sørøst-Norge i Porsgrunn står fadderne klare til å ta imot de ferske studentene.

Men koronaen har skapt mange utfordringer for dem.

– Nesten alt har vært annerledes. Det har vært vanskelig å planlegge hele uka, sier leder av fadderstyret, Sander Solheim.

De hadde mange gode ideer før pandemien kom, men planene måtte skrinlegges.

Nå har de forsøkt å sette sammen sosiale arrangementer som sikrer at studentene blir kjent, men likevel holder avstand.

Mathilde Eggerud Roberg, fadderstyret i Porsgrunn Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Vi ser at ensomheten blant studenter er veldig høy, i hvert fall ved studiestart. Mange er tilflyttere og kjenner ofte ingen fra før, sier nestleder i fadderstyret i Porsgrunn, Mathilde Eggerud Roberg.

Hun er opptatt av at studentene trenger et nettverk for å føle seg trygge.

– Det er færre aktiviteter i år fordi vi må dele opp i mindre grupper. Så det kan hende at ensomheten øker nå. Men vi prøver å legge til rette for at det ikke skal skje.

Muligheter til å bli kjent

Fadderordningene denne høsten gjennomføres med en kombinasjon av digitale og fysiske arrangementer. Undervisningen på flere universiteter blir i stor grad digital.

Ved NTNU i Trondheim tror likevel lederen for Studentersamfundet, Karen Mjør, det blir et fint år for nye studenter.

– Det blir spesielt. Vi og NTNU gjør alt vi kan for å skape et godt tilbud for byens studenter, selvfølgelig i tråd med smittevernreglene, men jeg har trua på at det vil bli et fint semester uansett.

Leder av Den Internasjonale Studentfestivalen i Trondheim, Mathilde Breda Enkerud, forteller at studentene skal få muligheter til å bli kjent.

– Vi passer på at festivalen planlegges innenfor retningslinjene. I tillegg planlegger vi for alternative løp. Uansett hva som skjer, og om det blir total «lock down», så blir ISFiT en festival der studenter fra hele verden kan møte hverandre.

Leder av Studentersamfundet i Trondheim, Karen Mjør og leder av Den internasjonale Studentfestivalen i Trondheim, Mathilde Breda Enkerud. Foto: Bjørn Alexander / NRK

Flere lokaler

Ett av tipsene for å skaffe seg nye venner under denne spesielle studiestarten er å sette seg ned i mindre grupper. Et råd som går hånd i hånd med smitteverntiltakene.

Ved Universitetet i Bergen er det satt opp forelesninger, seminarer og kollokviegrupper. For å sikre god nok avstand mellom elevene er det leid inn flere lokaler å undervise i.

Sandra Krumsvik, leder i Studentparlamentet ved UiB, mener de er godt forberedt, men håper situasjonen snart vil endre seg.

– Det har gått ut over studentene at det har vært digitale løsninger. Det er viktig at vi kommer oss tilbake til normalen, så langt det lar seg gjøre, sier Krumsvik.