Spesialenheten varslet etter dødsfall i Skien

– Dette er en trist hendelse. Spesialenheten er kontaktet i saken og det er besluttet obduksjon, sier politiinspektør Dag Størksen i Sør-Øst politidistrikt.

Mannen ble innsatt i arrest onsdag ettermiddag etter å ha blitt pågrepet i Midt-/Vest-Telemark lensmannsdistrikt. Tilstanden til mannen var av en slik karakter at politiet valgte å fremstille mannen for lege, før han ble satt i arresten.

Etter en tid ble han funnet livløs på sin celle, skriver politiet i en pressemelding. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp og han ble deretter fraktet til sykehuset. Der døde mannen torsdag morgen.

Det er for tidlig å si noe om hva som er årsaken til at han døde, opplyser politiet.

POLITIINSPEKTØR: Dag Størksen. Foto: Sigrid Sørumgård Botheim / NRK

– Burde politiet ha grepet inn tidligere her?

– Det er ikke noe som tilsier at vi skulle gjort noe annerledes, men det vil etterforskningen eventuelt avdekke, sier Størksen.

Ifølge ham antar politiet at mannen har et sykdomsbilde som ligger til grunn. Men at de ikke kan si noe mer før mannen er obdusert.