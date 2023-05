Den kan kanskje minne litt om en lekebil, men for fremtiden er den gull verdt.

Elevene ved Teknologi- og industrifag ved Færder videregående skole har nemlig fått en spesiallaget EL-bil til å skru på.

Dette er godt nytt for elevene, men også bilbransjen selv.

– Fremtiden

Mange elever skal snart ut i arbeidslivet, og hos bilverkstedene er det stadig flere elbiler på kundelista.

Selv om flere og flere har kjøpt elbil de siste ti årene, kom ikke elbil inn på lærerplanen før i 2022.

Arbeidsmarkedet for ungdom som velger bilfag ser bra ut i årene fremover, og bedriftene står klare med lærlingplasser, melder fagbladet Motorbransjen.

Et søk hos NAV viser også at det er mange ledige stillinger på verkstedene rundt i landet.

– I Norge er det mange elbiler, så det er lurt å ha en sånn opplæring, sier Carl Chen.

– Dette er fremtiden, mener han.

Carl Chen har allerede fått seg fast jobb. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Han er akkurat ferdig utdannet bilmekaniker, og har allerede skaffet seg fast jobb hos Bilservice i Tønsberg.

Den spesialbygde elbilen er av en type det foreløpig finnes ganske få av.

Doningen er oversiktlig og har lavere spenning enn vanlige elbiler.

Prislapp på 600.000 kroner

Lærer Morten Merkesvik Ludvigsen tror bilen blir viktig for undervisningen.

– Det tilfører muligheten til å kunne gi undervisning på en oversiktlig måte. Den viser hvordan systemene er bygget opp, sier han.

Elmotorer kan være kompliserte. Da hjelper det å ha god oversikt i undervisningen. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Vanligvis er ledninger og alt som hører til en elmotor pakket inn under et panser eller på undersiden av bilen.

– Da er det vanskelig å få noen forståelse av hvordan det virker, forklarer Ludvigsen.

Bilen kostet 600.000 kroner, og er finansiert gjennom midler fra fylkeskommunen.

Karosseriet er fra en Buddy, mens motoren trolig har tilhørt en elektrisk golfbil.

Mangler folk

Bilbransjen skriker nærmest etter folk med denne typen kompetanse.

Det bekrefter Morten Erik Abrahamsen, som er servicemarkedssjef ved Bilservice i Tønsberg.

Morten Erik Abrahamsen, servicemarkedssjef ved Bilservice i Tønsberg. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– I prinsippet har alle nye biler som blir levert i dag en form for elektrisitet. Enten det er hybrider eller helelektriske varianter. Derfor er det viktig for oss at de som jobber her er godt kjent med elektriske biler, sier han.