NRK har tidligere fortalt historien om syriske Zilan Ali Mohamad (21) som bodde i en garasje i Spania etter at UDI sendte henne ut av landet.

Zilan har en mor og to brødre i Vestfold og kom til Norge for å søke asyl etter å ha vært på flukt fra Syria i ett år.

21-åringen brukte et falskt oppholdskort fra Spania for å kunne reise fra Hellas til Norge, men UDI mente kortet var ekte. Det er det ikke, ifølge spanske myndigheter.

– Vi gjorde en feil da vi aksepterte å ta henne til Spania, etter opplysninger om at hun hadde opphold her.

Det skriver det spanske innenriksdepartementet, Ministerio Del Interio, i et brev til UDI.

ALENE: Zilan Ali Mohamad får tiden til å gå med blant annet tegning. Foto: Privat

Kritiserer UDI

Ifølge Innenriksdepartementet ble feilen oppdaget da Zilan Ali Mohamad ankom den spanske flyplassen.

Spanske myndigheter er kritiske til at UDI opplyste at Zilan har vært i Spania, uten å informere dem om at Zilan selv fortalte at oppholdskortet var falsk og at hun aldri har vært der.

De er også kritisk til at UDI ikke informerte dem om at Zilan har familie i Norge.

Nå ber spanske myndigheter UDI ta ansvar og behandle asylsøknaden. Samtidig ber de om at det tas hensyn til at hennes familie er bosatt her.

– Vær så snill ha i bakhodet, at selv om hun er voksen, er hun fortsatt veldig ung. Hun er alene i Spania uten mulighet til å ta vare på seg selv, mens hele familien hennes har fått lovlig opphold i Norge, skriver Innenriksdepartementet til UDI.

Men UDI er uenig.

– I forbindelse med Zilan sin søknad om asyl i Norge, har UDI vurdert saken og kommet fram til at Spania er ansvarlig for asylsøknaden. Det at Zilan har familie i Norge, endrer ikke dette.

Det skriver Pernille Schulerud Søland, enhetsleder i UDI Beskyttelse, i en e-post til NRK.

Sanja Adjulovic, juridisk seniorrådgiver hos Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), sier det er Norge som er første asylland for Zilan.

– Hun hadde ikke vært i Spania før Norge sendte henne dit, sier Adjulovic.

GARASJE: Syriske Zilan Ali Mohamad (21) har ingen rettigheter i Spania og flytter fra sted til sted. En periode bodde hun i en garasje. Foto: Privat

– Familie er ikke relevant

I tillegg til å påpeke at de ble feilinformert av UDI, er spanske myndigheter kritisk til UDIs tolkning av regelverket.

De viser til at Dublin-avtalen gjør det mulig å vektlegge humanitære grunner som familierelasjoner i behandlingen av en asylsøknad, uavhengig av hvilket land som eventuelt først mottar en asylsøknad.

Men for UDI har det ikke noen betydning at Zilan er alene i Spania, mens resten av hennes familie har fått opphold i Norge. Årsaken er at Zilan er 21 år gammel og dermed myndig.

– Ettersom Zilan er voksen, er det ikke obligatorisk for Norge å ta ansvar for søknaden om asyl på bakgrunn av familien hun har i Norge, skriver Søland.

UDI mener det var unødvendig å opplyse spanske myndigheter om at Zilan har familie i Norge.

– UDI har ikke opplyst om familiemedlemmer i Norge i anmodningen til Spania, da det ikke er relevant for ansvarsfastsettelsen i denne saken.

Sanja Adjulovic er juridisk seniorrådgiver i NOAS og representerer Zilan. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

– Saksbehandlingsfeil

NOAS mener UDI har gjort en saksbehandlingsfeil når de ikke informerte spanske myndigheter om tvilen rundt oppholdskortet, og at de så bort fra dokumentasjon på at kortet var falskt da UDI mottok klagen.

Ifølge NOAS ble heller ikke denne dokumentasjonen nevnt, eller vurdert, da klagen ble sendt fra UDI til Utlendingsnemnda (UNE).

Men UDI avviser at de har gjort en feil overfor Spania. Ifølge UDI har de gitt spanske myndigheter all nødvendig informasjon i saken.

– Vi har lagt til grunn at Spania gjør nødvendige undersøkelser før de aksepterer ansvar.

Ifølge UDI har ikke søkerens egne opplysninger om ekthet av oppholdskortet avgjørende betydning.

– Hvis UDI mottar en tilsvarende anmodning fra et medlemsland, vil vi undersøke i våre systemer om personen faktisk er registrert med en oppholdstillatelse i Norge, før vi eventuelt aksepterer ansvar, skriver Søland.

FORTVILET: Yousef Eiebo, stebroren til Zilan, er fortvilet over søsterens situasjon og sier han nesten har mistet troen på norske myndigheter. Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Ikke avgjørende

Selv om UDI mener de har handlet riktig overfor spanske myndigheter, bekrefter de NOAS sine opplysninger om at de ikke har vurdert dokumentasjonen rundt oppholdskortet.

Årsaken var at Zilan allerede var sendt ut av landet da UDI sendte klagen til UNE.

– Til tross for at vår klageoversendelse til UNE var mangelfull ved at vi ikke har sett eller kommentert NOAS innsendte dokumenter, er dette ikke avgjørende for utfallet av saken, skriver Søland.

Men UDI presiserer at all dokumentasjon er tilgjengelig for både UDI og UNE i deres systemer.

Yousef Eiebo, stebroren til Zilan, er kritisk til at UDI ikke har akseptert å hente henne tilbake fra Spania.

– Dagen etter at spanske myndigheter sa ja til å ta imot Zilan, ble hun sendt ut av Norge, men når Spania ber Norge behandle asylsøknaden hennes her, skjer det ingenting.

Familien venter på avgjørelsen av klagebehandlingen og håper at de kan gjenforenes i Norge.

– Alt vi ønsker er at Norge skal rette feilen, slik at hun får komme til oss i Tønsberg. Drømmen hennes er å bli lege i Norge, sier Eiebo.