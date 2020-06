Sommergjester må dra hjem for å teste seg

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kragerø forventer et spesielt stort trykk av sommergjester i år, og er klare på at kommunen ikke kan håndtere et massivt ønske om å teste seg for koronavirus.

– Vi anbefaler de som bor 2 til 3 timer unna, å dra hjem å teste seg, sier ordfører i Kragerø, Grunde Wegar Knudsen (Sp).

Kragerøordfører Grunde Wegar Knudsen sier det verste som kan skje er at byen får et stort smitteutbrudd i sommer. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Han sier det blant annet handler om kapasitet på laboratoriet og på legevakta i Kragerø. Alt håp er likevel ikke ute.

– Er du tydelig syk, blir du testa og fulgt opp, men har du litt snue, bør du dra hjem.

Til vanlig bor det rundt 10.000 mennesker i den lille kystbyen, men fordi mange kommer til å ha norgesferie i år, er det venta opp mot 50.000 besøkende.

Knudsen sier de bare har kapasitet til å teste egne innbyggere for covid-19.

– Det handler også om smittesporing, og vi har ikke ressurser til det hvis vi skulle få et voldsomt utbrudd her.

Isolerer seg på hytta

Kragerøordføreren tror likevel ikke den strenge praksisen vil føre til at folk lar være å teste seg.

Men det var nettopp det som skjedde da en familie på tre generasjoner nylig tok kontakt da ett av familiemedlemmene blei forkjøla.

De fulgte oppfordringen fra Folkehelseinstituttet om at alle med luftveisinfeksjoner bør teste seg, og fikk beskjed om at vedkommende burde dra hjem.

Siden de kommer fra Oslo og Stavanger valgte de i stedet å isolere seg på hytta i kragerøskjærgården fordi personen ikke har nedsatt allmenntilstand.

Kvinnen sier til NRK at hun tror mange vil la være å teste seg hvis det blir for tungvint.

Forståelse

De aller fleste sommerturistene NRK har snakka med, har likevel stor forståelse for at kommunen må gå til det drastiske skrittet å be folk vende nesa hjemover for å få utført korona-testing.

– Hvis jeg begynte å hoste, ville jeg i stedet for å sitte på en liten holme i skjærgården, ha ringt hjem og bedt om å bli henta, sier Ulrikke Berdal Haga.

Sommerturist Ulrikke Berdal Haga fra Oslo ville reist hjem dersom hun blei syk. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Ulik praksis i turistkommunene

Mens Kragerø har lagt seg på en streng linje, har kystkommunene i Vestfold og Telemark og på Sørlandet ulik praksis.

I Færder og Tønsberg vil de ta imot både egne innbyggere og sommergjester, samt folk i Holmestrand.

Kommuneoverlege Vegard Vige i Grimstad holder pusten med tanke på covid-19 denne sommeren. Foto: Svein Sundsdal / NRK

I Risør kan også sommerturister teste seg, mens i Lillesand må de ha avtale. Blir det for mange, kan de bli sendt til legevakta i Kristiansand.

I Grimstad er derimot kommuneoverlegen bekymra for denne sommeren. Turistene som kommer i tusenvis hvert år, møter et Sørland som er på grensa av hva kommunene klarer å håndtere, mener han.

– Vi vil absolutt at folk skal teste seg hjemme. Vi holder pusten og det er med gråten i halsen vi går sommeren i møte, sier Vegard Vige.