Sommerens elbilferie: Ladere ute av drift og lange køer

På ett år har antallet elbiler økt med 56.000 i Norge. Samtidig har det kommet til 800 nye hurtigladere.

Før sommeren fryktet man lange ladekøer. Det har vist seg å stemme.

– Vi må få på plass flere ladere. Det er ansvarsfraskrivelse av regjeringen å be de kommersielle aktørene å ta ansvaret alene, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen.

ØNSKER FLERE LADERE: Christina Bu i Elbilforeningen. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

De får støtte av NAF.

– Når så mange opplever ladekø på turen, bekrefter sommerens stresstest av ladenettverket behovet for flere og raskere ladere langs norske veier, mener Nils Sødal, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Nils Sødal i NAF mener at sommeren beviser at vi trenger flere elbil-ladere. Foto: NAF

Over halvparten opplevde kø

Ifølge undersøkelsen opplevde 29 prosent ofte eller alltid kø. Mens ytterligere 23 prosent opplevde kø av og til. Det var flest som opplevde køer i Innlandet, Agder og Vestfold og Telemark.

Det vil si at et flertall av elbilister på norgesferie opplevde kø. Det er det viktig at man får gjort noe med, mener Elbilforeningen.

– Det er for dårlig. Norske myndigheter ønsker at vi skal kjøpe elbil, allikevel er det altfor få hurtigladere, sier Bu.

Defekte ladere

Også NAF har hatt en elbilundersøkelse. Den viser at mange hurtigladere var ute av drift. 36 prosent av de spurte svarer at de opplevde dette.

– Dette er en utfordring for elbilistene. Noe av tryggheten forsvinner når man kommer frem til der man skal fylle batteriene og så er laderen defekt, sier Sødal.

Han legger til at for dem som ikke har nok strøm til å komme seg til neste lader, så er det krise. NAF mener at gode nok ladere er det som skal til for at alle kan gå over til elbil.

Undersøkelsene Ekspandér faktaboks Elbilforeningen: Foreningen gjennomførte undersøkelsen selv i perioden 4. til 17. august.

Antall som svarte: 3770 NAF: Norstat utførte NAF sin elbilundersøkelse.

Totalt svarte 1000 stykk.

Forskjellig antall personer svarte på de forskjellige spørsmålene. 117 stykker svarte på spørsmålet om hva som forårsaket ladekøen

Timevis med kø

I turistbyen Rjukan var det problemer med timevis lange ladekøer for elbiler i sommer, skriver Rjukan Arbeiderblad. Ladepunktet ved Billagsstomta klarte ikke ta unna behovet for dem som hadde tatt elbilturen til Tinn.

Kasper de Thurah fra Skien jobber som naturfotograf og har kjørt over store deler av Norge i løpet av sommeren. Han mener at om vi planlegger turene godt nok så unngår man mye av problematikken rundt køer.

– Jeg planlegger godt og istedenfor å sitte og vente på at ladingen skal bli ferdig, passer jeg på at jeg går meg en lang tur, sier de Thurah.

Han legger til at han synes Norge har kommet langt i utbyggingen av ladere og håper vi blir enda bedre.

– Til tross for at jeg har reist veldig lange turer, har jeg aldri blitt forhindret av elbilen min, sier naturfotografen.

Spesiell sommer

Det er Klima- og miljødepartementet som har ansvaret for utbyggingen av elbil-ladere. De sier det er viktig at vi ikke glemmer at sommeren 2020 har vært spesiell på mange måter og at så å si alle har feriert i Norge.

– Det er uheldig at en del elbilister har blitt møtt av køer og ladere ute av drift i sommer, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Han opplyser videre at regjeringen legger opp til at utbygging av ladeinfrastruktur skal være markedsbasert, på samme måte som for bensinstasjoner. Og at Enova følger med på utviklingen og tilpasser programmene sine slik at de hjelper til å få på plass den nødvendige infrastrukturen.

– Køer på ladestasjonene er et tegn på at det trengs flere ladere og at det vil lønne seg å etablere mer ladeinfrastruktur i dette området. Forhåpentligvis har denne sommeren gitt markedet et bilde av hvor skoen trykker og hvor det er behov for flere ladere.