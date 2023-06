«Totalt utdatert, men litt romantisk rønne for deg med større drømmer enn forstand».

Slik innledes teksten i annonsen for et mildt sagt slitent hus i Sandefjord.

– Det er jo en rønne, så da kunne jeg like gjerne kalle en spade for en spade, sier eiendomsmegler Simen Smith Ringdal.

Boligen ble nylig solgt for én million kroner blank.

Sandefjords Blad omtalte saken da boligen ble lagt ut for salg i mai.

Slitent objekt

– Det er nesten litt overraskende at huset står oppreist.

Eiendomsmegler Simen Smith Ringdal i DNB Eiendom Sandefjord er ikke nådig i beskrivelsen av huset han nylig solgte.

Simen Smith Ringdal, eiendomsmegler i DNB Eiendom. Foto: Privat

Det bor en ugle i pipa.

Vannet renner bokstavelig talt inn gjennom taket.

Bøyer du hodet bakover, ser du rett opp mot himmelen fra flere steder i dagligstuen.

Bad og kjøkken? Det vil du ikke vite mer om.

Da han nylig arrangerte visning av boligen, var det likevel overraskende folksomt på tunet.

Et hus til drøye millionen er ikke hverdagskost i Sandefjord.

Det gjenstår litt arbeid før man kan legge seg på sofaen i denne stua. Om det i hele tatt er mulig. Foto: Inviso

Mange av de interesserte var unge par med håp om å gjøre et solid boligkupp.

Megleren anbefalte flere av dem å snu i døra.

– Skal du kjøpe noe slikt, nå du virkelig vite hva du holder på med. Jeg må jo være ærlig, sier han.

Boligen har ett soverom, og bruksareal på snaue 70 kvadratmeter.

En av gjestene på visningen kom ene og alene for å se på eiendommen, der en slektning hadde bodd i husets glansdager.

Huset slik det så ut i gamledager. Foto: Simen Smith Ringdal

– Han viste frem bilder av huset slik det så ut i gamle dager, forteller Ringdal.

Frisk språkføring

Ringdal har nærmest gjort sport i å bruke friskt språk når han skriver boligannonser. I så måte var «rønna» i Sandefjord en gavepakke for den kreative megleren, som legger til at selgeren var godt informert om ordvalgene hans.

– Prospekter i seg selv er jo ikke så rasende festlige, mener han.

Han erfarer at mange i bransjen kopierer teksten fra en takstrapport, men takstmenn er ikke laget for å skrive spennende tekster.

– De ramser opp hva de ser. Så kan jeg heller krydre språket litt.

Huset ble solgt for én million kroner. Foto: Inviso

Usikker fremtid

Bygningen har en tomt på ett og et halvt mål, og ligger ved toglinja i nærheten av Sandefjord lufthavn Torp.

Hva som skal skje med huset, er foreløpig uvisst.

Kjøperen har fortalt at han ønsker å gjøre et forsøk med oppussing, men at han uansett sitter igjen med en tomt om det ikke lar seg gjøre.

– Det viktigste for meg var å forsikre meg om at kjøper visste hva han gikk til, sier Ringdal.

NRK har forsøkt å få tak i husets eier, foreløpig uten hell.