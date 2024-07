Saken oppsummert To menn fra Grenland, 31 og 34 år gamle, er dømt for våpenhandel etter en skjult etterforskning av politiet.

Politiet fant fem ombygde knallpistoler i en bil etter et møte mellom mennene og en tredje person.

34-åringen innrømmet å ha solgt våpnene, mens 31-åringen nektet straffskyld, men innrømmet å ha vært med da våpnene ble innkjøpt.

Retten konkluderte med at begge mennene var involvert i våpenhandelen, og at pengene de hadde på seg stammet fra salget.

34-åringen er dømt til seks måneders fengsel, mens 31-åringen må sone sju måneder.

Begge fikk én måned kortere straff enn det påtalemyndigheten ba om. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



Politiet drev skjult etterforskning mot det kriminelle miljøet der blant annet kommunikasjonskontroll ble brukt.

Spanet på de tiltalte

Der dukket navnene på to menn fra Grenland opp i forbindelse med spørsmål om en våpenhandel.

Dermed startet politiet en egen etterforskning rettet mot mennene på 31 og 34 år.

Under spaning i oktober 2022, så politiet at mennene møtte en annen mann på et næringsområde i Porsgrunn.

Kort tid etter møtet ble den andre personen stoppet på E18. I bilen fant politiet fem ombygde knallpistoler.

Fire av knallvåpnene var av typen Blow TR17, mens det siste var en Blow C75 Foto: Politiet

Hadde mye kontanter

Da grenlandsmennene ble pågrepet senere den samme kvelden, hadde 31-åringen 107.000 kroner på seg, mens 34-åringen hadde 19.000 kroner i kontanter.

Politiet mener pengene stammet fra salget av de fem pistolene, som etter at de var ombygd var funksjonelle skytevåpen.

34-åringen innrømmet under rettssaken i Telemark tingrett at han visste at våpnene var ombygd og at han solgte dem den kvelden han ble pågrepet. Han nektet imidlertid for at salgssummen var 125.000 kroner.

I retten hevdet han at de 19.000 kronene han hadde på seg, stammet fra salget av noen dekk dagen før.

Hadde solgt båt

31-åringen nektet straffskyld, men innrømmet at han hadde vært med da kameraten kjøpte våpnene. Han nekter imidlertid å ha vært med på våpensalget.

Under pågripelsen fant politiet til sammen 107.000 kroner på forskjellige steder på kroppen til 31-åringen.

Mannen hevdet i retten at dette var penger som kom fra salget av en båt.

Retten har konkludert med at begge mennene var med på våpenhandelen, og at pengene de hadde på seg, stammet fra våpensalget.

Under rettssaken ble flere av de avlyttede telefonsamtalene avspilt. Der spør blant annet kjøperen om prisen og får beskjed om at det koster 25.000 kroner per våpen.

Retten fikk også høre våpeneksperten fra Kripos som undersøkte våpnene. Han sa at knallpistolene fungerte nærmest som originale håndvåpen. Både med tanke på ildkraft og presisjon.

Ubetinget fengsel

34-åringen som innrømmet våpensalget har fått seks måneders fengsel, mens kameraten må sone sju måneder.

Advokat Trygve Staff, som forsvarte 34-åringen, tror neppe det vil komme en anke fra deres hold.

– Han hadde jo erkjent straffskyld, og fikk et resultat som jeg antar han vil kunne leve med, sier Staff.

Politiadvokat John Ivar Johansen er tilfreds med at begge de tiltalte ble dømt. Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Begge har fått én måned kortere straff enn det politiadvokat John Ivar Johansen ba om. Han er likevel fornøyd med at tingretten har sett bevisene på samme måte som han.

– Når det gjelder straffen de er idømt er denne noen lavere enn det som er påstått og det tas til etterretning, sier Johansen til NRK.

31-åringens forsvarer ønsker ikke å kommentere dommen.