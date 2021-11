Soldaten er fraktet til sykehus for behandling, men skadeomfanget er uvisst.

Forsvaret bekrefter at klokken 16.20 ble en vernepliktig soldat skadet som følge av et skyteuhell under en øvelse på militærområdet på Tjøme i Færder kommune.

– Soldaten er fraktet til Ullevål sykehus i Oslo for videre behandling. Varsling av pårørende pågår, sier Ole Christian Emaus, kommunikasjonssjef for Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø til NRK.

– Er soldaten hardt skadd?

– Det blir kun spekulasjoner fra meg, vi må få oppdateringer fra sykehuset før vi kan si noe om det.

Forsvaret ønsker ikke fortelle hva slags øvelse de gjennomførte tirsdag ettermiddag.

– For tidlig

Politiet har vært på stedet og har satt i gang etterforskning

Politistasjonssjef i Tønsberg, Øystein Holt, sier til NRK at det er for tidlig å si noe om hva som har skjedd.

– Vi har fått et førsteinntrykk, men kan ikke si noe mer foreløpig. Vi har folk der ute nå, sier han til NRK.

Han vil heller ikke si noe om alder eller kjønn på vedkommende. Forsvaret bruker i dag Mågerø som øvingsområdet.

Over en del år har det blitt mindre og mindre aktivitet på området.