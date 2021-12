Soldat siktet etter skyteulykke

En soldat er siktet for uforsiktig omgang med våpen etter at en person ble skutt på Mågerøy på Tjøme i Færder i går ettermiddag.

Det melder politiet i en pressemelding.

Det var under en militærøvelse tirsdag ettermiddag at en kvinnelig vernepliktig soldat ble truffet av et skudd.

Kvinnen skal være alvorlig skadet, men utenfor livsfare, melder politiet.

Hun er fortsatt til behandling ved Ullevål universitetssykehus. De pårørende er varslet.

Pressetalsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter, Endre Nedberg, sier i en kort kommentar til NRK at Forsvaret ivaretar de involverte. Han viser ellers til at det er politiet som etterforsker saken

Etterforsker saken

Sør-Øst politidistrikt har satt i gang taktisk og teknisk etterforskning og har allerede avhørt flere vitner.

– Soldaten som nå er siktet avhøres onsdag, sier politiadvokat Sigrun Våge ved Tønsberg politistasjon.