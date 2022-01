Politiet søker etter en kvinne i 60-årene etter at hun ble meldt savnet fra hjemmet sitt på Falkum i Skien.

Politiet fikk beskjed fra pårørende om at kvinnen var savnet klokka 08.50 mandag. Sist noen skal ha hatt kontakt med henne var i går kveld, forteller operasjonsleder i politiet Sør-Øst, Tore Grindem.

Politiet har allerede søkt med hund i området.

– Hunden fattet interesse av et spor som man da kan se i forbindelse med et råk ut i Falkumelva, sier Grindem.

Undersøkte hull i isen

De skal ha oppdaget et hull i isen som redningsdykkere nå har undersøkt.

– De har gjort et godt søk i sirkel rundt råket, og også 25 meter nedover i elva uten at det er gjort funn.

Han forteller at dykkerne melder om at det omtrent ikke er strømninger i vannet, og at de konkluderer med at vedkommende ikke har gått igjennom isen, opplyser operasjonslederen.

Også Røde Kors har bistått i søket med redningsdykkere. Det bekrefter kommunikasjonsrådgiver Bjørn Runar Foss Sodeland, i Telemark Røde Kors.

Falkumelva er en sideelv til Skiensvassdraget.

– Den renner ganske stille og rolig gjennom boligområder før den renner ut i Hjellevannet, og den er vel rundt 20–30 meter bred, sier Grindem.

Fortsetter søket på land

Politiet gjør nå nye vurderinger om de skal fortsette søket på land.

Kvinnen er kledd i en grønnrutete jakke, lyseblå olabukser og brune støvletter.

Politiet er interesserte i tips i saken.