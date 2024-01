Søkene etter den savnede kvinnen i Stavern settes på pause: – Familien er frustrert

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Familien til den savnede kvinnen i Stavern er frustrerte over at det ikke er gjort mer for å skaffe flere mannskaper til søket.

Politihøgskolestudentene i Stavern har sagt seg villige til å delta i søket, men politiet har takket nei.

Innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt, Marius Dale, forklarer at de jobber ut ifra en systematikk og at studentene ikke har noen spesiell kompetanse i å utføre søk eller redning.

Dale sier at politihøgskolestudentene kan delta i søket på eget initiativ.

Søket etter den savnede kvinnen har fortsatt uten funn, og letemannskapene skal nå hvile i to dager.

Politiet har beslaglagt to store avfallsbeholdere fra en adresse i Stavern for undersøkelse. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Familien er frustrert over at det ikke er gjort mer for å skaffe flere mannskaper, sier den bistandsadvokat for familien til den savnede kvinnen, Ellen Holager Andenæs til NRK.

Politihøgskolen har lokalene sine i Stavern, og studentene skal ha sagt seg villige til å delta i søket etter kvinnen. Det har politiet takket nei til.

Ellen Holager Andenæs er bistandsadvokat for kvinnens familie. Foto: Sjur Øverås Knudsen / NRK

– Ettersom jeg forstår sier politiet at mannskapene trenger en pause, og er slitne. Det kan da ikke gjelde politihøgskolestudentene som knapt har startet på skolen.

Søket etter den savnede kvinnen har fortsatt i Stavern i dag, uten funn.

– Jeg tror ikke de pårørende forstår helt begrunnelsen for hva som skjer, sier Andenæs.

Har ingen beordringsmyndighet

Det er ikke noe mer politiet ønsker enn å gjøre et funn, forsikrer innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt, Marius Dale. Han har forståelse for familiens frustrasjon.

Marius Dale er innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

– Likevel er vi avhengige av en viss kvalitet i søket vi gjør. Vi jobber ut ifra en systematikk.

– Men hvorfor kan ikke politihøgskolestudentene være med og hjelpe til i søket?

– De studentene er ikke noe mer egnet enn noen andre. De har ikke noen spesiell kompetanse i å utføre søk eller redning. Samtidig har vi ingen beordringsmyndighet til å ta studentene ut av undervisning.

Kan delta på eget initiativ

Innsatslederen sier at politihøgskolestudentene kan delta i søket etter kvinnen, men da på eget initiativ.

– Ønsker de å stille opp som en del av de frivillige er de velkomne til det. Da må de ta kontakt med de som organiserer den uorganiserte delen av søket.

Nå skal letemannskapene i Stavern få hvile i to dager. I stedet setter politiet inn dykkere og skal ta i bruk en robot som skal ta for seg strandlinja nord for boligfeltet. Søket på land tas trolig opp igjen lørdag.

Her tar politiet med seg to avfallsbeholdere fra en adresse i Stavern onsdag ettermiddag. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Beslagla søppelkasser

Onsdag ettermiddag beslagla politiet to store avfallsbeholdere fra en adresse i Stavern.

Innsatslederen bekrefter at de har tatt med beholderne for å undersøke dem.

– Vi kommenterer ikke enkeltfunn, men vi søker etter gjenstander som kan være av interesse i saken, sier Dale.