Snus øker risikoen for kreft

Risikoen for kreft i spiserøret er over tre ganger så høy, og risikoen for bukspyttkjertelkreft er dobbelt så høy hos snusere enn hos andre, viser en ny studie.

Studien er utført av Folkehelseinstituttet, Kreftregisteret og Statens arbeidsmiljøinstitutt. De har gjennomgått all forskning som er gjort på snus og kreft.

– Vi ser jo at akkurat for de studiene som vi har, så følger disse kreftforekomstene mage- og tarmkanalen. Vi ser også i magesekken at det var 40 prosent økt forekomst hos dem som snuste. Dette er alvorlige kreftformer, særlig denne bukspyttkjertelkreften, som er forferdelig type, sier lege og forsker Bendik Brinchmann til NRK.

– Det vi også ser igjen og igjen, er at dødeligheten av kreften hvis du får den og snuser, den blir høyere, legger han til.