• Frisørsalongen Apples and Diamonds i Tønsberg har opplevd hærverk tre ganger på en uke.

• Blant annet har vinduet blitt sprayet med ordet "gay" og delvis knust.

• Eier Else-Marie Kasmer bestemte seg for å snu hærverket til noe positivt.

• Hun tok kontakt med illustratør Susanne Kittelsen for å gjøre hærverket om til noe vakkert.

• Vinduet er nå fylt med ansikter som uttrykker frustrasjon og kjærlighet, og bokstavene har fått stå.

• Hendelsene er anmeldt.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.