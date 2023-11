Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Vest-Telemark vidaregåande skule har fått avslag fra Statens vegvesen på søknaden om å fortsette med snøskuterkurs.

Årsaken til avslaget er at skolen ikke tilbyr studier relatert til reinsdyr eller reindrift.

Skolen har arrangert snøskuterkurs i 17 år og mange bedrifter er avhengige av disse kursene for å kunne bruke snøskuter som arbeidsverktøy.

Statkraft Energi uttrykker bekymring for konsekvensene av en avvikling av kursvirksomheten.

Klagen fra skolen ligger nå på Vegdirektoratets bord for behandling.



Rektor Siv Reidun Eide ved Vest-Telemark vidaregåande skule er oppgitt over avslaget på søknaden til Statens vegvesen.

– Jeg synes begrunnelsen med at vi må tilby noe med reinsdyr eller reindrift for å avholde disse kursene, er veldig spesiell.

Arrangerte kurs i 17 år

I 17 år har den videregående skolen tilbudt kurs i snøskuterkjøring.

Elever og ansatte i bedrifter som bruker snøskuter som arbeidsverktøy, har deltatt på kursene.

Etter bestått kurs har deltakerne fått bokstaven S i førerkortet, det synlige beviset på at de har lov til å kjøre snøskuter.

– Det har aldri vært problemer knyttet til dette, før vi nå måtte søke om ny tillatelse til å arrangere disse kursene, sier Eide

Rektor Siv Reidun Eide ved Vest-Telemark vidaregåande skule. Foto: Privat

Årsaken er at læreren som har vært ansvarlig for snøskuterkursene trer inn i pensjonistenes rekker.

– Vi fant derfor en annen lærer som har de nødvendige godkjenningene som skal til for å være kursansvarlig.

Men det er ikke den nye kursansvarlige som er problemet, ifølge svaret fra Statens vegvesen.

– Naturbruk og reindrift

I svaret på søknaden skriver Statens vegvesen at det må være nær sammenheng mellom skolens eksisterende aktiviteter og opplæringens innhold.

– Eksempelvis kan dette være studietilbud innenfor naturbruk eller reindrift, skriver saksbehandler Jon Baal.

Til NRK sier han at dersom skolen hadde søkt om å drive opplæring utelukkende for egne elever, ville saken stilt seg annerledes.

– Da hadde det sortert under opplæringsloven og Vegvesenet hadde ikke hatt noe med det å gjøre, sier Baal.

– Men hvorfor fikk skolen tillatelse fra Vegvesenet til å arrangere disse kursene i 2006?

– Det må du ikke spørre meg om. Kanskje burde det ikke vært gitt en slik tillatelse den gangen, sier Baal.

Får konsekvenser for Statkraft

Vedlikeholdsleder Halvor Haugland i Statkraft Energi mener en avvikling av kursvirksomheten kan få konsekvenser for driften av de lokale kraftverkene.

– Det er jo ikke bare de som driver med reindrift som bruker snøskuter som arbeidsverktøy. Vi i Statkraft er helt avhengig av snøskuter for å vedlikeholde og drifte kraftstasjonene om vinteren.

Hvis kurstilbudet ved den videregående skolen på Dalen tas av plakaten, frykter han for konsekvensene.

– Vi får ikke et akutt problem nå, men på lengre sikt blir det vanskelig for oss dersom vi ikke får tilgang på flere med førerkort for snøskuter, sier Haugland.

Vegdirektoratet har siste ord

Også ordfører Jarand Felland i Tokke kommune hvor den videregående skolen er lokalisert, reagerer hoderystende på Vegvesenets konklusjon.

Ordfører Jarand Felland i Tokke. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Jeg er overrasket over begrunnelsen. Jeg registrerer også at søknaden er behandlet av Tilsyn nord i Statens vegvesen. Det kan tenkes at de ikke er kjent med forholdene og behovet for snøskuter i vår del av landet.

Klagen fra Vest-Telemark vidaregåande skule ligger nå på Vegdirektorates bord.

– Saken er til behandling og jeg håper det ikke tar for lang tid før vi har fattet en avgjørelse, sier avdelingsdirektør Ingrid Margritt Heggebø Lutnæs.