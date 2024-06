Saka oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Fra 1. juli blir det forbode å tømme septik fra fritidsbåtar i Oslofjorden.

Båteigarar fryktar at mange vil tømme rett i sjøen fordi tømmestasjonane er vanskelege å bruke.

Færder kommune har auka talet på tømmestasjonar for båtseptikk fra to til seks, men har ingen planar om å bygge dei om.

Generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund meiner at forbodet ikkje vil bli mogleg å handheve inntil tilbodet er betre langs heile fjorden.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen meiner det er mange stadar ein kan levere avfallet, men legg til at det er behov for å bygge flere tømmestasjonar. Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.

– No står vi på ei litt for høg brygge. Her er det litt tungvint å komme til og absolutt ikkje ein lett stad å tømme, seier Gaute Nordbotten.

Med lågare vasstand hadde ikkje den vande båteigaren klart å bruke denne tømmestasjonen på Kjøpmannskjær i Færder.

Men snart har ikkje båtførarar noko val. Frå 1. juli blir det forbode å tømme septiktankar frå fritidsbåtar i Oslofjorden.

Nordbotten trur nokre båteigarar kjem til å følge forbodet og tømme på tømmestasjonane, men er redd mange vil tømme rett i sjøen.

– Det kjem til å bli ein sovande paragraf som verken politiet eller andre kjem til å følge opp.

– Ikkje noko stort problem

Gaute Nordbotten er nøgd med talet på tømmestasjonar i nærleiken, men meiner det hadde vore mykje lettare dersom dei var på flytebrygger og at munnstykka sat automatisk fast.

Båteigar Gaute Nordbotten seier det er vanskeleg både å legge til og få til tømming ved ein rekke av tømmestasjonane. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Færder kommune har auka talet på tømmestasjonar for båtkloakk frå to til seks, men har ingen planar om å bygge dei om.

– Vi har akkurat etablert dei, og vi må sjå korleis det går dette året. Dessutan er det ein ganske lang slange til båten så eg kan ikkje skjønne at det er noko stort problem, seier Mona Bjune, verksemdsleiar for drift og anlegg.

– Bør gi dispensasjon

Men i fleire kommunar langs Oslofjorden finst det ikkje tømmestasjonar, og dei som finst fungerer ikkje alltid.

Inntil tilbodet er betre langs heile fjorden, bør politikarane gi dispensasjon, meiner generalsekretær Stig Hvide Smith i Kongelig Norsk Båtforbund.

Stig Hvide Smith i Kongelig Norsk Båtforbund meiner forbodet mot å tømme båtseptik ikkje vil bli mogleg å handheve. Foto: KNBF

– Vi er ikkje imot forbodet. Det er berre ikkje mogleg å handheve. Vi må leve med det til politikarane sørger for tømmestasjonar som eksisterer og fungerer.

Båteigarar har lenge åtvara mot et forbod mot å få tømme septiktankar fordi dei ikkje skjønner korleis det bli gjennomført.

– Mange stader å levere avfallet

Torsk har blitt eit sjeldan syn i Oslofjorden, og utslepp av nitrogen frå industri, landbruk og kloakk kveler sjøplanter på botnen av fjorden.

Det er på grunn av den kritiske tilstanden i fjorden at forbodet mot båtseptik no kjem.

Regjeringa meiner tilgangen til tømmestasjonar i kommunane er god.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) meiner det er mange stadar å levere avfallet frå båtar. Foto: William Jobling / NRK

– Det er over 40 tømmestasjonar rundt fjorden, så det er mange stader ein kan levere avfallet, seier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Han legg likevel til at det er behov for å bygge fleire, men seier det er godt å sjå at kommunar allereie er i gang.

Hausten 2022 var det ifølge ei oversikt frå Miljødirektoratet 42 tømmeanlegg for båtseptik rundt Oslofjorden, og at dette truleg auka til 44 sommaren etter. Foto: Skjermdump/Miljødirektoratet/Sjøfartdirektoratet

Mange må bygge om båten

Fram til i dag har norske båteigarar kunne tømme toaletta sine kor dei vil i Oslofjorden så lenge det er minst 300 meter frå land.

No som alle med båt i Oslofjorden må tømme septiktanken ved etablerte mottaksanlegg, må mange truleg bygge om båten for å få dette til.

Tony Eriksen har reparert båtar i 30 år og seier dette gjeld mange av båtane frå før 1990.

– Det kan fort koste 10.000 kroner å bygge om ein gammal båt for å få tømt septiktanken.