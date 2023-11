Snart må alle e-sigaretter smake tobakk

Kreftforeningen mener smaker som sukkerspinn og godteri har ført til økt bruk av e-sigaretter blant barn og unge.

Nå blir de hørt av Stortingets helse- og omsorgskomité, som denne uka legger fram sin innstilling for nye regler for e-sigaretter i Norge.

Stortinget har allerede bestemt at det skal åpnes for å ha nikotin i e-sigaretter fra neste år.

Ikke kult lenger

Forslaget om å forby alle smakstilsetninger unntatt tobakk, møter stor motstand i bransjen.

– Folk har blitt vant til å få smak på produktene sine, sier Michael Johnsen.

Han er styreleder i E-Sigarettbedriftenes Bransjeorganisasjon, og daglig leder i Nosmoke AS.

Michael Johnsen vil gjerne fortsette med å selge e-sigaretter med ulike smaker.

– Jeg sier ikke at vi ikke finner noen som vil undersøke og prøve, bare for å blåse noen skyer. Det forekommer, men det er en promille av den totale brukerbasen.

Det er ikke sånn lenger at røyk eller damping er kult, sier Johnsen.

Mange av kundene hans bruker god smak på e-sigaretten for å holde tobakkssuget unna.

E-sigaretter med nikotin blir lovlige i Norge i 2024. Foto: Philip Hofgaard

At disse mister den hjelpen er et dilemma, mener han, når de nye reglene først og fremst tar sikte på å skjerme barn og unge.

– Du skal altså få lov til å dampe med nikotin i Norge nå, men det skal smake tobakk.

Altså den smaken som du har brukt 40 år på å komme bort fra. Den smaken skal du nå tilbake til. Det gir ingen mening, mener Johnsen.

Fargerike innpakninger

I 2016 vedtok Stortinget at forbudet mot nikotin i e-sigaretter skulle oppheves fra 2024. Nikotin er stoffet i røyk og snus som gjør at du blir avhengig.

Kreftforeningen mener det vil være svært uheldig å kombinere god smak og nikotin. Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross mener mange av smakene appellerer til barn og unge.

– Vi har jo sett både i andre land, men også i Oslo, en eksplosiv vekst i barn og unge som prøver e-sigaretter. Og når de kommer med nikotin så er vi engstelige over denne utviklingen.

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstad Ross, mener at hensynet til barn og unge må veie tyngst. Foto: Jorunn Valle Nilsen / Jorunn Valle Nilsen

I tillegg tror Ross fargerike innpakninger med bilde av for eksempel bamser på, kan gjøre at e-sigarettene virker attraktive for barn og unge. Særlig hvis de i tillegg smaker sukkerspinn.

Hun mener hensynet til barn og unge må veie tyngst, og at det finnes andre måter å hjelpe røykere til å slutte.

– Det er utrolig viktig å hjelpe røykere med å slutte. Derfor er jeg glad for at regjeringen, parallelt med dette forslaget, har satset på et røykesluttilbud for eksisterende røykere.

Der ligger Norge på jumboplass i Europa. Vi er nødt til å gjøre mye mer, sier hun.