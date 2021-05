Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Smittetallene i Skien kommune har økt fra 41 påviste tilfeller onsdag, til 51 nye påvist smittet i går.

Det er kun to færre enn tirsdag i forrige uke, da det var smitterekord i Skien:

Ifølge kommunen er mye av smitten blant de unge.

– Det høye antallet smittede, og tilsvarende høye antall nærkontakter er i hovedsak i aldersgruppene som ikke er vaksinert, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Skien kommune, Lene Kaasi Hysing i en pressemelding.

Flere enn i Oslo

Smittetallet i Vestfold og Telemark var på totalt 99 sist døgn. Til sammenligning er det registrert 75 nye koronasmittede i Oslo det siste døgnet.

Det er Skien og Porsgrunn som har flest smittede i Vestfold og Telemark.

I går hadde disse to kommunene hadde høyest smittetrykk i landet, med til sammen 60 påviste smittetilfeller.

Sist døgn ble det registrert 15 nye smittede i Porsgrunn, og de to kommunene har da til sammen 66 nye smittetilfeller.

Til tross for økningen i smitte, klarte ikke grenlandskommunene i går å bli enige om å be staten sette inn tiltaksnivå 5B i regionen.

Blant annet ville Skien kommune se an situasjonen til over helga.

Også i Porsgrunn er smitten høyest blant de unge. På formannskapsmøtet tidligere denne uka fortalte kommuneoverlege Jan-Arne Hunnestad om at smittespredningen var raskt økende blant elever på videregående skole.

Etter råd fra FHI har Porsgrunn innført rødt nivå på alle skolene i kommunen fra og med mandag.

Spres seg blant unge rogalendinger

Situasjonen med økt smitte blant unge skjer også andre steder i landet.

Blant 14 nye tilfeller i Stavanger, er ni smitta mellom 10–20 år, og to er mellom 20–29.

I Sandnes er det åtte nye smittetilfeller sist døgn, seks av de er mellom 10–20 år. Her er det også et stort utbrudd blant russen i regionen for tida.

Strenge tiltak etter utbrudd på utested

I Ålesund og nabokommunene Giske og Sula videreførte de i går strenge lokale tiltak fram til midnatt 18. mai. Smittenivået er fortsatt høyt etter utbruddet på utestedet Toldboden for to uker siden.

Torsdag denne uka var det åtte nye smittetilfeller, fredag ble det meldt tre nye tilfeller. Det er ikke kommet noen ny oppdatering så langt i dag.