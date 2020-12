Smittefrykt blant pasienter – Må dele taxi med andre

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ann-Birgit Strand er avhengig av taxi for å komme seg til sykehuset.

Men hun gruer seg fordi hun ofte må dele taxien med andre pasienter.

– Jeg er redd for at jeg skal smitte noen, eller at noen skal smitte meg, sier hun.

Strand har underliggende sykdommer, som gjør at det er en høyere risiko for et alvorlig sykdomsforløp, dersom hun får korona.

Hun har spurt om å få kjøre taxi alene. Beskjeden hun fikk var at hun må ha legeattest.

– Det har jeg snakket med legen min om. Han sier at det nesten er umulig.

Fortvilet

FHIs veileder åpner for pasienttransport med flere passasjerer i baksetet.

Samtidig sier veilederen at det skal være en meter mellom passasjerene.

MÅLER OPP: Det er en halv meter mellom setene, dersom Ann-Birgit Strand får en medpassasjer i baksetet. Foto: Richard Aune / NRK

Strand måler med tommestokk i taxien som kommer for å hente henne.

Dersom hun får selskap i baksetet, er det under en halv meter mellom dem.

– Det er ikke nubbesjans for å klare å holde meteren her inne, sier hun.

NRK har vært i kontakt med to kreftpasienter. De har også opplevd å sitte tett sammen med andre pasienter i taxi til sykehus.

De forteller at de er dypt fortvilet og er redde fordi de ikke får egen taxi.

En av dem er så syk at hun ikke orket belastningen med å la seg intervjue.

– Ønsker at én meter skal overholdes

Det er opptil den enkeltes lege om det er behov for en egen taxi.

Hvor strengt énmetersregelen skal overholdes, avhenger av kjøretid og pasientens helse.

Frode Forland, fagdirektør for smittevern i Folkehelseinstituttet, FHI. Foto: Regjeringen

FHI ønsker at regelen om én meter skal overholdes, sier fagdirektør ved Folkehelseinstituttet, Frode Forland.

– Det kan man også, hvis man bruker en stor bil. I noen vanlige taxier kan det være vanskelig. For en liten transport med friske pasienter, er vel det innenfor tolkningsrommet, sier han.

I neste uke skal helseforetakene og FHI i møte for å forsøke å gjøre veilederen tydeligere.