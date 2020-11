Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Totalt fem ansatte og seks tjenestemottakere i sentrum sone i Skien er nå bekreftet smittet.

Over 30 brukere er testet og venter fortsatt på svar.

Onsdag ble det bestemt at alle ansatte i hjemmetjenesten i Skien skal ha på ansiktsmasker for å unngå smittespredning.

Fagsykepleier Kristine Mørken sier de ansatte står i en krevende situasjon.

– Vi går med en klump i magen hele tida. Frykten er å dra med seg smitte videre, sier hun.

Fagsykepleier Kristine Mørk må fra i dag ha på fullt smittevernutstyr i kontakt med pasienter. Foto: Martin Torstveit / NRK

Redd for å bli smittet

Arnt Rasch får daglig besøk av hjemmetjenesten i sonen hvor mange er smittet.

– Jeg er redd. Jeg har diabetes og dårlig hjerte, begge deler gjør meg til person i risikosonen, sa Arnt Rasch til Varden tirsdag.

Han har fått beskjed om å vurdere om han vil ta imot hjemmetjenesten. Samtidig er han avhengig av hjelpen.

– Jeg har det vanskelig og føler meg som en belastning for de strålende jentene som kommer og hjelper meg. Samtidig er jeg panikkslagen fordi jeg har dårlig helse. Får jeg dette, er jeg ferdig, sier Rasch til NRK.

67-åringen er avhengig av hjelp hjemme. Foto: Martin Torstveit / NRK

Vanskelig med bemanning

Ordfører i Skien, Hedda Foss Five, sier de nå innfører munnbind for å unngå nye smittetilfeller.

31 ansatte er så langt satt i karantene. Det fører til store utfordringer med bemanningen.

– Det er et økende problem og folk begynner å bli slitne. Det jobbes på spreng og vi må hente inn ansatte fra andre enheter og vikarer, sier Five.

I løpet av en vakt kan hver ansatt i hjemmetjenesten være innom 20 forskjellige personer.

De vurderer nå om de skal dele ansatte inn i grupper for å begrense antall brukere per ansatt.

– Det er en fortløpende diskusjon, men det viktigste nå er å beskytte seg for at man ikke står i fare for å smitte brukeren man er i kontakt med. Men situasjonen endrer seg fra dag til dag, sier Five.

Redusert kapasitet fører også til at enkelte vil få mindre hjelp.

Ordfører Hedda Foss Five sier kommunen ikke tar noen sjanser. Foto: Martin Torstveit / NRK

Trente i koronabolig

400 ansatte i hjemmetjenesten i Skien trente for en måned siden på smittevern i en egen koronabolig. Da lærte de å bruke fullt smittevernutstyr mens de vurderer pasientenes tilstand.

Totalt har 1000–1500 helseansatte i kommune fått den praktiske opplæringen.

Likevel har smitten spredt seg fort blant mange ansatte og brukere.

De to siste ukene er det kommet til sammen 47 nye smittetilfeller i Skien.