På ferietur i Trøndelag fikk Ragnar Henriksen og kona Mona Ulrich en opplevelse de nok aldri glemmer.

På himmelen fikk de først øye på et småfly som fløy lavt over noen tretopper, men antok at flyet bare skulle lande på flyplassen like ved.

Etter å ha kjørt 500 meter kom flyet plutselig tilbake igjen over E6, forteller Henriksen.

– Flyet begynte å vingle litt, det snudde og det så ikke ut som det hadde luft under vingene. Da gikk det bare rett ned. Det styrta rett ned foran bilen vår, kanskje ti meter foran oss, i fart, forteller Henriksen.

Det var like før klokken 11 mandag formiddag at politiet mottok melding om at mikroflyet hadde krasjlandet langs E6 i Oppdal. Det var to personer om bord, begge omkom i ulykken.

Da flyet smalt i bakken foran dem, fikk Henriksen kjørt bilen inn i en lomme langs veien og unngikk trolig en alvorlig kollisjon.

Flyet gikk videre inn i en låvevegg.

– Kona løp bort til flyet, som da sto i brann. Vi så en person, og sammen med to andre fikk vi dratt ham ut.

PREGET: Ekteparet fra Tønsberg er preget etter ulykken på E6 i Oppdal. Foto: PRIVAT

Trodde de reddet et liv

Mens noen forsøkte å slukke brannen i flykroppen og låven, forsøkte Henriksen å hjelpe mannen så godt han kunne – frem til ambulansen kom.

Men på vei til sykehuset døde han, opplyste politiet mandag ettermiddag.

Henriksen opplevde den beskjeden som det verste med hele hendelsen.

– Jeg ble fryktelig lei meg da jeg hørte det. Da han lå i fanget mitt tenkte jeg at «han kommer til å klare seg», forteller han.

– Var det vanskelig å tenke klart i en sånn situasjon?

– Vet du hva, det snakket vi om etterpå. Man skulle nesten tro vi som var der jobbet i et redningsteam sammen. Det gikk helt på auto. Alle gjorde det vi skulle: Først redde mennesker, så bygninger og kona forsøkte å stoppe trafikken på E6, forteller han.

Politi på ulykkesstedet langs E6 i Oppdal. Til venstre ligger deler av flyet som krasjlandet. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Reagerer på at folk kjørte forbi

Henriksen har i kveld tenkt mye på hvor tilfeldig det var at han og kona ikke ble truffet.

– Marginene er små, altså. Han som kom bak meg trodde flyet traff bilen min.

Samtidig sitter de igjen med flere spørsmål.

– Vi reagerte på at mange bare kjørte forbi. Et fly ligger i grøfta og brenner og folk kjører forbi? Det er helt utrolig, altså. Det var en rar opplevelse å se. Også rett etter ulykken.