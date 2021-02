– Ein kan ikkje straffe alle studentar fordi nokon juksar, seier Karoline Lie. Ho er leiar for studentane i Studentdemokratiet ved Universitetet i Søraust-Noreg.

Under koronapandemien blei mange studentar tekne for juks på eksamen. Til NRK fortalde studentar om omfattande fusking ved fleire universitet i heile landet.

Ved Universitetet i Søraust-Noreg blei 77 studentar utestengt i eitt eller to semester i fjor. Enten for juks på eksamen eller obligatoriske oppgåver. Talet på utestengde studentar var ny rekord.

Universitetet vil sjå på ei ny løysing for eksamen. Der studentar som har skriftleg eksamen kan bli trekt opp i munnleg også.

– Viss studentane ikkje har skrive si eiga oppgåve vil dei jo slite med å forsvare den munnleg, seier viserektor Ingvild Marheim Larsen.

Berre ein liten del av studentane vil bli valt ut til ein slik munnleg eksamen, men alle har like stor sjanse for å bli trekt ut.

Det var Khrono som først meldte om den munnlege kontrolleksamen.

Vil sjå på tiltak

Universitetet ser ikkje på den nye løysinga som ei straff.

– Enkelte studentar blir vurdert best munnleg, så dette vil forhåpentlegvis ikkje bli opplevd som ei straff, men ein moglegheit.

Trass kritikken vil universitetet likevel sjå på nærmare på løysinga. Dei har difor fått stadfesta frå Kunnskapsdepartementet at dei har lov til å gjennomføre ein slik ekstra munnleg eksamen.

Slik meiner universitetet dei kan motivere studentane i ei tid med digitale heimeeksamenar, samstundes som dei hindrar fleire i å jukse.

Studentleiaren er einig i at ein må hindre juks, men at det finst betre løysingar.

– Det er ikkje bra med eksamensformer som viser mistillit til studentane, seier Lie.

Viserektor for utdanning ved Universitetet i Søraust-Noreg Ingvild Marheim Larsen. Foto: USN

Dialog

Studentdemokratiet er einige i at ein må ta tak, og hindre at studentar juksar når eksamen blir gjennomført digitalt heime. Dei har bedt om eit møte med universitetet for å diskutere løysingar.

– Me håper på god dialog der, seier Lie.

Larsen stadfestar at dei er kalla inn til eit møte og er glad for at studentane engasjerer seg.

Viserektoren understrekar at dei framleis er inne i ein tidleg fase av prosessen, og at det ikkje blir ein slik ekstra munnleg eksamen med det første. I første omgang vil dei i så fall prøve ut ordninga på eit enkelt emne.