– Jeg ble kjemperedd. Her er det bare snakk om sekunder før det kunne gått alvorlig galt, sier Oterkiil til NRK.

Turen til fritidsparken gikk mot slutten og mor Mari gikk for å hente håndkledene.

Da hun kom tilbake sto sønnen gråtende i boblebadet med den ene armen over hodet. Den var hoven og blodsprengt.

Da femåringen dukket under ble han sugd og holdt fast under vann. Det manglet nemlig to deksel til rørene i bunnen av boblebadet.

MARI OTERKIIIL: Mor Mari Oterkiil måtte ta med sønnen til legevakten etter et besøk hos Skien fritidspark. Foto: PRIVAT

– Jeg orker nesten ikke tanken på at en teknisk feil kunne tatt livet av sønnen min, skriver moren i et innlegg på Facebook.

Visste om feilen

Daglig leder Jens Petter Wergeland Aas i Skien fritidspark innrømmer til NRK at de visste om at det manglet et deksel.

– Dekselet skulle vært byttet på mandag. Hvorfor det ikke er gjort vet vi ikke ennå. Vi skal nå undersøke saken og komme til bunns i hvordan dette kunne skje, sier Aas.

– Det har skjedd en alvorlig rutinesvikt.

Han sier også at politiet er koblet inn i saken.

Gjør saken enda verre

Det trøster ikke akkurat Oterkiil.

– Det gjør saken enda verre for meg. De visste at det var sånn og likevel var det åpent for bruk. Dette kunne gått kjempegalt.

Da Oterkiil gikk ut i resepsjonen med sønnen og fortalte hva som hadde skjedd, ble boblebadet stengt med en gang.

Som trøst ble sønnen tilbudt en gratis bursdag hos fritidsparken.

– Det blir helt feil for meg. Skal jeg ta med meg 20 andre femåringer dit rett etter at dette har skjedd? Jeg skjønner ikke hva de tenker med.

Slik så armen ut. Foto: PRIVAT

Ikke sett lignende skade før

Oterkiil tok med sønnen til legevakten. Legen der ville gjerne at en kirurg skulle ta en titt på armen.

– Kirurgen hadde ikke sett et slikt tilfelle før. Han trodde det kom til å gå bra, men vi kan ikke vite det sikkert om det er nerveskade, sier moren.

Sønnen har fortsatt vondt i armen, men har utenom det kommet fra hendelsen i god behold. Mor kan avsløre at han blir litt ekstra skjemt bort.

– Det går bra med sønnen min. Han har taklet dette så utrolig bra og jeg er så stolt av ham, sier Oterkiil.